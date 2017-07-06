Oğlunun ölümüne neden olduğu öne sürülen anne beraat etti

ADANA'da zihinsel ve bedensel engelli 5 yaşındaki oğluna şiddet uygulayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 33 yaşındaki Güzeyde Yılmaz, beraat etti

Olay, geçen 30 Temmuz'da merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İki evliliğinden 4 çocuğu olan Güzeyde Yılmaz, engelli oğlu Muhammet Miralay Doyman'ı evde diğer kardeşlerine bırakarak çalıştığı markete gitti. Yılmaz, eve döndüğünde oğlunun öldüğünü fark etti. Ölü muayene raporunda çocuğun, yüzünde ekimozların tespit edilmesi üzerine tutuklanan anne Güzeyde Yılmaz hakkında ihmalli davranışla kasten öldürme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



"ŞİDDET UYGULAMADIM"



Yargılama sırasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yılmaz, suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz, şöyle dedi:



"Çocuklarıma tek başıma bakıyorum. 12 yaşındaki büyük oğlum Hidayet, Muhammet'in bakımına yardımcı oluyordu. Olay günü saat 11.30 gibi eve döndüğümde kapı açık ve ev dağıtılmıştı. Oğlum da ölmüştü. Evde Hidayet'i göremedim. Diğer 2 oğlum yanıma gelip Hidayet'in evden kaçtığını söyledi. Ben hiçbir zaman çocuklarıma şiddet uygulamadım. Ben markete gittiğimde birileri eve gelip oğlumu öldürmüş olabilir."



Adli Tıp 1'inci İhtisas Kurulu'ndan çocuğun ölümünün hastalıklarına bağlı olarak gerçekleştiğine yönelik rapor geldi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Güzeyde Yılmaz'ın kesin ve inandırıcı delillerin bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

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