Oğlunun önünde öldürülmüştü. Nedeni yasak aşk çıktı!

Konya'da dün 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülen 33 yaşındaki Necati Acar'ın, 4 yıl önce tanıştığı evli 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Nurgül Sezer'i eşinden boşanmasına ikna etmek için parkta buluştuğu ve bu sırada çıkan tartışmada kadının kayınpederi 68 yaşındaki Ali Sezer tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ak Şemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda meydana geldi. Bisiklet satış bayisi bulunan Necati Acar, oğlu 13 yaşındaki Y.A.'yı yanına alıp, parkta 68 yaşındaki Ali Sezer ve Sezer'in oğlu 35 yaşındaki Mustafa Sezer, gelini Nurgül Sezer ile buluştu. Grup bir süre sohbet etti. Ardından Necati Acar ile Mustafa Sezer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Sezer, Acar'ı sol bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu Y.A. ile birlikte parktan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak aşırı kan kaybı sonucu bir süre sonra yere yığıldı. Babası gözleri önünde bıçaklanan Y.A., çığlık atarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bir mahalle sakini Necati Acar'ın, kan kaybını önlemek için yarasına tampon yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri Acar'ın öldüğünü belirledi.



OĞLUNA BİSİKLET ALMAYA GİTTİĞİNDE TANIŞMIŞ

4 YIL SONRA YASAK AŞKA DEVAM ETMİŞLER

DAHA ÖNCE TEHDİTTEN 4 YIL CEZA ALMIŞ

NAMUSUM İÇİN ÖLDÜRDÜM