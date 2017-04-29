Öğrenci servisindeki patlamanın nedeni belli oldu

İstanbul'da özel bir üniversiteye ait öğrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibüse bırakılan el yapımı patlayıcının neden olduğu ortaya çıktı

Öğrenci servisindeki patlamanın nedeni belli oldu

İstanbul'da öğrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibüse bırakılan el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Pendik'te bir öğrenci servisindeki patlamayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda, servis aracına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çanta bırakıldığı tespit edildi.

Olaya, çantanın içindeki zaman ayarlı el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirleyen ekipler, öğrencilerin ve servis şoförünün ifadesine başvurdu.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Pendik'te 26 Nisan'da özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamada 7 öğrenci yaralanmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #öğrenci servisi #patlama
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