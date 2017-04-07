Öğrenciler dikkat! O gün okullar tatil!

Öğrenciler dikkat! O gün okullar tatil!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum sonrası 17 Nisan günü okulların tatil edileceğini açıkladı.


Sivas'ın Zara ilçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, referandum nedeniyle 17 Nisan'da okulların tatil edildiğini belirterek, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz. 16 Nisan'da yapacağımız sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi, yapılacak itirazların sağlıklı bir şekilde neticelenebilmesi, okullarımızın düzeninin sağlanabilmesi ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakanımızın talimatı üzerine 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" dedi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #okul #okul tatil #referandum
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