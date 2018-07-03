Öğrenciler imam hatip liselerine mecbur bırakılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı pansiyon konusunda da önceliği imam hatibe verdi. 319 imam hatip lisesinin 258’inde pansiyon bulunuyor

TEOG’un yerine getirilen LGS birçok tartışmayla geride kaldı. Sınavın sonuçlarını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerel yerleştirmeler için oluşturulan, “Kayıt Alanları”nda yer alacak okulların tür ve kontenjanlarını ise açıklamadı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınavla öğrenci alacak okul kontenjanlarının 2 Temmuz’da açıklanacağını söylemesine rağmen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “2018-2019 Öğretim Yılı Sınavla Öğrenci Alan Proje Okulu Anadolu İmam Hatip Liseleri’’ listesini yayımladı. Sınavla öğrenci alacak “nitelikli” 319 imam hatip lisesinin 258’inin pansiyonlu olması dikkat çekti.

İmam hatip ağırlığı



Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün duyurduğu listeye göre, liselere geçişte sınavla öğrenci alacak imam hatip lisesi sayısı 297’den 319’a çıkarıldı. Neredeyse tamamı pansiyonlu olan okulların kontenjanı 28 bin 740 oldu. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, “Sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri belirlenirken pansiyon seçeneği ölçüt alındı” dese de bin 367 “nitelikli” lise arasında pansiyonu olan okul türü ağırlığı imam hatiplere verildi. MEB’in LGS’ye ilişkin hazırladığı ve sınavla öğrenci alacak liselerin yer aldığı, “Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nda belirtilen 596 pansiyonlu lisenin 258’ini Anadolu imam hatip liseleri oluşturdu.

İHL’ler ‘avantajlı’



Sınavla öğrenci alacak Anadolu imam hatip proje liselerinin sayısının artırılmasına karşın 33 ilde öğrencilerin tercih edebileceği bir Anadolu lisesi olmamasına çözüm getirilmedi. Bakanlığın, “nitelikli” olarak tarif ettiği okul türlerinin belirlenmesinde ölçüt olduğunu ifade ettiği pansiyon seçeneğini büyük ölçüde karşılayan imam hatip liseleri avantajlı konuma getirildi. Böylelikle, “Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”na göre, LGS puanına göre toplam beş tercih yapacak öğrenci, adresine yakın ilk üç tercihine yerleşememesi durumunda imam hatip lisesine gitmek zorunda bırakıldı.

Okul sayısı arttı kontenjan düştü

Öte yandan, daha önce toplam kontenjanı 28 bin 860 olan “nitelikli” Anadolu imam hatip liselerinin toplam kontenjanları da 28 bin 740’a düşürüldü. Değişikliğin, birinci nakil döneminde tercihine yerleşemeyen öğrencilere sonraki nakil dönemlerinde yer açmak amacıyla yapıldığı öne sürüldü. (Birgün)