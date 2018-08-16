Öğrencilere bedelli askerlik müjdesi!

YÖK bedelli askerlik yapacak öğrencilerin idari izinli sayılacağını ve öğrencilere mazeret sınavı hakkı verileceğini duyurdu

Öğrencilere bedelli askerlik müjdesi!
16 Ağustos 2018 Perşembe 11:03

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK) toplantısında görüşülerek, geçici 55’inci madde kapsamında “21 günlük temel askerlik eğitimi” maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Etiketler; #yök #bedelli askerlik
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