Öğrencilere silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Pendik'te bir kişi 3 öğrenciye ateş ederek yaraladı. Yaralı öğrencilerden biri hayatını kaybetti

Öğrencilere silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Pendik'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı.


Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi.  Pendik  Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında bir kişi, 1'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kız öğrenci hayatını kaybetti.  Diğer 2 öğrenci ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen saldırgan, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan  gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Etiketler; #silahlı saldırı #pendik
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