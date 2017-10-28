Öğrencilere sütü böyle sevdirdi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Erdal Yağlı, içilen sütlerin kutularından bir proje ortaya çıkaracağını söyleyerek meraklandırdığı öğrencilerine süt tüketme alışkanlığı kazandırdı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Erdal Yağlı, içilen sütlerin kutularından yaptığı maketle öğrencilerin süt içme alışkanlığı kazanmasını sağladı.



Kemalpaşa İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Yağlı, geçen yıl Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilerin içtiği sütlerin kutularını getirmelerini isteyerek, onlarla çalışma yapacağını söyledi.



Çocukların merakla getirmeye başlamasıyla süt kutuları, birikmeye başladı. Geçen yılki projesini bu yıl da sürdüren Yağlı, çocukların artık kendilerinin alıp içtiği sütlerin kutularını da ekleyerek ev maketi yaptı. Proje sayesinde merakla ortaya ne çıkacağını bekleyen çocuklar, böylece süt içme alışkanlığı kazandı.



Yağlı yaptığı açıklamada, sınıfında bazı öğrencilerin içmediği görünce sütü sevdirmek amacıyla boş süt kutularıyla proje hazırlamaya karar verdiğini söyledi.



"Süt içmeyen öğrencilere sütü nasıl sevdiririz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Yağlı, öğrencilerden içtikten sonra boş süt kutularını getirmelerini istediğini anlattı.



Öğrencilerin ne yapacağını merak ettiğini, meraklarını yenmek için içmeyenlerin de süt içmeye başladığını aktaran Yağlı, şöyle devam etti:



"Getirdikleri boş süt kutularını bir süre biriktirdik. Daha sonra bunlardan model oluşturmaya başladık. Zaman içinde yaptığımız çalışma şekillenince bunun maket ev olduğunu anladılar. Öğrencilerim heyecanlanarak daha fazla süt içmeye ve boş kutuları biriktirmeye başladı. Ben de bunu zamana yayarak daha çok süt içmelerini sağladım. Çalışmamız devam ettikçe öğrenciler maket konusunda değişik önerilerde bulundu. 'Kapı yapalım, içine oda yapalım, penceresini şöyle yapalım' diye fikirler üretmeye başladılar. Bu da onların yaratıcılık yönünü ortaya çıkardı."