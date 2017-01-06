Öğrencileri taşıyan servis devrildi: Ölü ve yaralılar var

Konya Cihanbeyli'de öğrencileri taşıyan servis devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybederken, 16 öğrenci de yaralandı

Konya Cihanbeyli'de bugün sabah saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan servis otobüsü, Cihanbeyli- Konya karayolu Meteoroloji Müdürlüğü karşısında devrildi.



Otobüsün buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildiği öğrenildi. Kazada ilk bilgilere göre 2 öğrenci hayatını kaybetti. Toplamda 16 öğrencinin de yaralandığı kazada, 4 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.



