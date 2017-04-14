Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa’da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki öğretmen Cuma K., tutuklandı

Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Olay, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Cengiz Topel İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Cuma K., adı açıklanmayan 10 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle okulda gözaltına alındı.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenilen öğretmen Cuma K., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cinsel istismar #şanlıurfa
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