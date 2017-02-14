Öğrencisini terlikte döven Kur'an kursu hocasına tahliye!

Türkiye onu, terlikle çocuk döven Kur'an kursu hocası olarak tanımıştı. Tutuklu yargılanan zanlı, serbest bırakıldı
Olay Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde meydana geldi. Hz. Musab Erkek Kur'an Kursu hocası Şükrü Yılmaz, 12 yaşındaki öğrencisi A.P.'i terlikle dövdü. Dayağın görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Yılmaz, tutuklanarak yargılanmaya başlandı.
'Küçük çocuğa darp ve eziyet' suçlarından yargılanan Yılmaz hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın geçen hafta görülen duruşmasında Yılmaz için tutukluluk kararı verildi. Karardan sonra ise Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını iddia etti ve cezanın da hükmün geri bırakılması kapsamında yer aldığını söyledi. Avukatın mahkemeye itiraz başvurusu sonrası, mahkeme tahliye kararı verdi. 1 aydır tutuklu bulunan Yılmaz, dün akşam serbest bırakıldı.