Öğretim üyesi ve öğrencisinin cesedi bulundu

Nevşehir'in Çardak beldesinde boş arazide öğretim üyesi ile yüksek lisans öğrencisinin cesedi bulundu

Sabah saatlerinde belde dışındaki arazide iki kişinin cansız bedenini gören bir vatandaş, durumu jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, tabancayla vurulmuş halde bulunan cesetlerin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan Kübra Yılmaz'a ait olduğunu belirledi.



Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayın duyulmasının ardından üniversite personeli ile ölen kişilerin yakınları, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı.



Baştürk'ün Yılmaz'ı tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.



Öte yandan, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Bağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensuplarının vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz."



