Öğretmenler nöbetleşe nöbet tutacak

Okullarda ders saatinden yarım saat önce başlayarak ders saatinin yarım saat sonrasında son bulan ve öğle arasını da kapsayan nöbetçi öğretmenlikte değişiklik yapıldı. Eğitim-İş 2 nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı, 'Talebimiz olumlu karşılandı' dedi.

Şefika Bal - Okullarda ders saatinden yarım saat önce başlayarak ders saatinin yarım saat sonrasında son bulan ve öğle arasını da kapsayan nöbetçi öğretmenlikte değişiklik yapıldı. Tüm gün nöbetinin dönüşümlü şekilde bir öğretmene yüklenmesine karşı çıkan Eğitim-İş, konuya ilişkin girişimleri ile yeni düzenlemeler yapıldı. Öğretmenlerin nöbetçi oldukları günlerde dinlenme ve öğle yemeği yeme gibi haklarının nöbet günlerinde ellerinden alındığını savunan Eğitim-İş Sendikası, gerekli durumlarda nöbetin dönüşümlü yapılabilmesinin önünü açtı.

Polise gerek yok

Okullarda nöbetçi öğretmen bulunmasının önemli olduğunu ancak nöbetçi öğretmenlerin dinlenme ve yemek yeme haklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savunan sendika, şartların iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Konuya ilişkin konuşan Eğitim-İş 2 nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı, "Talebimiz doğrultusunda yayımlanan bu yazıya göre nöbetçi öğretmenlerimiz öğle aralarında dinlenebilecek. Dinlenmenin şekli ve zamanı öğretmenler kurullarında belirlenecek. Çünkü okulların durumları farklılık gösteriyor. Bazı okullarımızda öğle arasında tüm öğrenciler evlerine giderken, bazılarında bir kısmı kalmakta, bazılarında çoğunluğu kalıyor. Bazı okullarımızda öğle arasını idare etmek üzere yeterli idareci var, bazılarında yok ya da nöbet alanı çok/az oluyor. Bu nedenle okullar arasında uygulama farklılıkları olabilir. Biz talebimizi sunduk ve onay aldık, buna ilişkin çözüm üretmek okal idarelerine düşer. Ayrıca bazı sendikalar okallarda görevli olan polislerin nöbet tutması gerektiğini savunuyor ancak biz öğretmenlerin nöbet tutmasından yanayız. Çünkü okul bahçesine girdiğimiz anda eğitim başlar ve bu öğretmenlerin elinde olmalı. Öğretmenler için de gerekli ücretler verilmeli ve şartlar kolaylaştırılmalı diye düşünüyoruz" dedi.

Tam ödeme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan değişikliğin ayrıntılarının yer aldığı yazıda şu ifadelere yer verildi; "Nöbet görevinin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, nöbet görevinin, bu görevi yerine getiren öğretmen ve müdür yardımcılarının temel insani ihtiyaçlarının dikkate alınarak düzenlenmesi ve özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu sürelerde nöbet görevinin dönüşümlü olarak yapılmasına imkan tanınması, nöbet görevinde verilen aralar nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmeyeceğinden, nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin tam olarak ödenmesi."