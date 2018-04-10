Öğretmenlere FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 79 öğretmenden 50'si gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada göre, örgüte ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan ve FETÖ ile iltisatlı olduğu tespit edilen 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.



Şüphelilerden 50'si gözaltına alınırken diğerlerinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.





