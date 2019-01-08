Öğretmenliğe ilgi azalıyor

Lisans puan barajını geçmelerine rağmen, bir tercihte bulunmayan adayların yüzde 48'i "Öğretmenlik ilgimi çekmiyor" gerekçesiyle tercih yapmadı. Uzmanlar 1990'lı yılların aksine artık öğrencilerin kendine rol model alabileceği bir öğretmenle karşılaşamadıkları için bu alana olan ilginin azaldığını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu'nun lisans puan barajını geçmelerine rağmen tercih yapmayan adaylara yönelik yaptığı anket sonuçları 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedefleri arasındaki "Öğretmenlik mesleğini daha cazip hale getirmenin" önemini bir kez daha ortaya koydu. Anketin sonuçlarına göre adaylar en çok öğretmenliğe ilgi duymadıkları için bu programları tercih etmedi. Eğitim fakülteleri için gerekli 300 bin başarı puanını geçmelerine rağmen tercihte bulunmayan adayların yüzde 48'i "Öğretmenlik alanının ilgimi çekmemesi" gerekçesiyle tercih yapmadı. Uzmanlar 1990'lı yılların aksine artık öğrencilerin kendine rol model alabileceği bir öğretmenle karşılaşamadıkları için bu alana olan ilginin azaldığını belirtti.

Rol model eksikliği

Origin Akademi Kurucusu Cüneyd Baştanoğlu 90'lı yılların gözde mesleklerinden olan öğretmenliğin, son yıllarda tercih edilen meslek sıralamasında alt sıralara doğru düşmeye başlağını belirtti. Öğrencilerin kendilerine rol model alabilecekleri bir öğretmen figürü ile karşılaşmamış olmalarının da mesleğe olan ilgilerini azalttığını belirten Baştanoğlu "Halbuki çocukların ailelerinden sonra ilk tanıştıkları kişiler hep öğretmenleri olmuştur. Küçücük yaşlarından itibaren tanıyıp, rol model alabilecekleri en muhtemel kişiler onlar iken öğrencilerin öğretmen olmayı tercih etmemelerinin nedenlerini sorgulamak gerekir. Geçmiş yıllardan farklı olarak günümüzde öğrenciler hayat temposu ile yorulmuş ortalama gelir düzeyinin çok az üzerinde aldıkları maaş ile mutlu olamayan, kendilerini geliştirmeye vakit bulamayan, müfredat ve sınav sisteminde yapılan sürekli değişimlerle motivasyonları zedelenen bir öğretmen kitlesi ile karşı karşıyalar. Böyle bir durumda öğretmenlik mesleğine özenmeleri de oldukça güç" diye konuştu.

İş kaygısı ikinci sırada

Öğretmenlık bölümü tercih eğilimlerinin detaylı bir şekilde incelendiği YÖK'ün anketine göre adayların, öğretmenlik programlarını tercih etmeme nedenleri arasında ikinci sırayı yüzde 31 ile "Bu alandan mezun olduktan sonra iş bulma imkanının kısıtlı olması", üçüncü sırayı ise yüzde 8 ile "Öğrenim görmek istediğim üniversitenin öğretmenlik programına puanımın yetmemesi" faktörü yer alıyor. Ankette "Ailemin ve çevremin öğretmenlik öğrenimi görmemi istememesi" faktörü de yüzde 3.49 ile beşinci sırada yer alıyor.