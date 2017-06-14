Oğullarını evlendirmek isterken dolandırıldılar!

Kastamonu'da yaşayan Muharrem Aynacıoğlu ile Çorum'da yaşayan Ahmet Aslan, evlilik çağına gelmiş oğullarını evlendirmek için 20'şer bin lira başlık parası verdikleri kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyledi. Aynacıoğlu ile Aslan, Şanlıurfa'da olduklarını düşündükleri dolandırıcıları bulmak için bu kente geldi

Kastamonu'nun Uzunoluk Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Muharrem Aynacıoğlu 25 yaşındaki oğlu Ercan Aynacıoğlu’nu evlendirmek için kız aramaya başladı. Aynacıoğlu, iddiaya göre, bir tanıdığı aracılığıyla Kastamonu'ya mevsimlik tarım işçisi getiren Şanlıurfalı olduğu belirtilen Ahmet Demir ile tanıştı. Muharrem Aynacıoğlu, daha sonra Ahmet Demir aracılığıyla tanıştığı Ali Demir'in kızı Esma Demir ile oğlu Ercan Aynacıoğlu'nu evlendirmek istedi. Bunun üzerine Esma Demir’in babası Ali Demir, Muharrem Aynacıoğlu’ndan toplam 20 bin liraya yakın başlık parası aldı. Parayı alan Demir ailesi çeyiz hazırlamak için Kastamonu’dan ayrıldı. Birkaç gün sonra Demir ailesine ulaşamayan Aynacıoğlu ailesi dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu. Bu sırada Muharrem Aynacıoğlu, Çorum Sungurlu yaşayan arkadaşı Ahmet Aslan’ın da aynı ailenin diğer kızlarını oğlu Tarık Emirhan Aslan’a istediğini bu yüzden aileye 20 bin lira başlık parası ve takı aldıklarını ancak onlarından Demir ailesine ulaşamadığını öğrendi.



Evlenme vaadiyle dolandıklarını anlayan Muharrem Aynacıoğlu ile Ahmet Aslan, Şanlıurfa'ya gelerek kendilerini dolandırdıklarını ileri sürdükleri kişileri aramaya başladı. Kastamonu'da gelinlik çağına gelmiş genç kızlar genellikle aile içine gelmediğini çiftçilik işinden uzak kaldığı için bu bölgeden kız almaya karar verdiklerini belirten Muharrem Aynacıoğlu şunları söyledi:



"Biz Şanlıurfa’dan kız almak istedik. Çünkü buranın insanları namusuna, töresine bağlılar. Ancak bize denk gelen dolandırıcı çıktı. 30 Nisan'da eşimle oğlumla beraber geldik. Burada o Ahmet Demir denilen vatandaşı bulduk bir aracı vesilesiyle. Ondan sonra gittik evlerine baktık oğlan kızı, kız oğlanı beğendiler. Ondan sonra geldik takımızı aldık 3 bin liralık. Lokantaya gittik yemeğimizi yedik. 8 bin lira süt parası yerine geçen başlık istediler. 15 gün içinde hesap kartımı verdim onlara parayı çıkarttım. Ondan sonra 2 bin 500 lira da araba parası istediler benden. O parayı da verdim. Geçen hafta Perşembe akşamı geleceklerdi. Ancak gelmediler, bir daha telefonlarına ulaşamadım. Biz dolandırdıklarını öğrendik polise şikayetçi oldum."



Çorum’un Sungurlu İlçesi'nden gelen Ahmet Aslan ise, aynı kişilere 20 bin lira kaptırdığını ifade ederek "Ben oğlumu evlendirmek için Ahmet Demir denen kişiyle tanıştım. O da bir kızının olduğunu söyledi. Biz de oğlumla kızı yan yana getirdik. Beğendiler birbirlerini, hatta bir süre telefonda konuşarak bana baba oraya geleceğim. Sizleri çok sevdim demesini bizleri çok mutlu etmişti. Bize çeyizi getirmek için süre istediler. Biz de kabul ettik. Ondan sonra Demir ailesine ulaşamadım. Benim gibi arkadaşım Muharrem Aynacıoğlu’nuda dolandırmışlar. Bu duruma çok üzüldük. Çünkü biz parayı zor kazanıyoruz. Bizleri çok mağdur ettiler. Onları bulmak için cebimizdeki son kuruşumuzla Şanlıurfa’ya geldik, tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Hatta yemeğimiz belediyenin iftar çadırlarında yiyerek geçirmeye çalıştık. Biran önce bu dolandırıcıların yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.