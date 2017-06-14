Oğuz Güven serbest bırakıldı

Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi Genel Yayın Yöneteni Oğuz Güven iddianamenin kabulü ile birlikte mahkeme tarafından tahliye edildi

Oğuz Güven serbest bırakıldı

Gazeteci Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi’nin twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle 15 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

Etiketler; #cumhuriyet #oğuz güven
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