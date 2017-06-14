Oğuz Güven serbest bırakıldı

Gazeteci Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi’nin twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle 15 Mayıs’ta tutuklanmıştı.
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