OHAL 2. kez 3 ay daha uzadı

OHAL 2. kez yine uzadı. OHAL'i uzatan Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL yine uzadı. Meclis Genel Kurulu'na sunulan OHAL, genel kurulda kabul edildi.



Milletvekillerine OHAL'le ilgili bilgi veren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartların devam ettiğini söyledi. Türkiye çevresinde oyunlar döndüğünü anlatan Kurtulmuş, bu oyunlar, saldırılar devam ederken, Türkiye'ye karşı tehditler devam ederken olağan şartlar yaşandığının söylenemeyeceğini belirtti.



Terör örgütlerinin eş zamanlı olarak Türkiye'yi tehdit etmeye devam ettiğini belirten Kurtulmuş, Beşiktaş saldırısı, Kayseri saldırısı, Rus Büyükelçiye suikast ve Ortaköy'deki Reina saldırısına bakarak tehdidin artarak devam ettiğinin göründüğünü belirtti.



Bu saldırıları düzenleyen her terör örgütünün farklı olduğunu belirten Kurtulmuş, hedef alınan kitlenin de farklı olduğunu söyledi. Saldırıların ortak hedefinin ülke birliği, ulusal güvenlik, Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Kurtulmuş, bu yüzen saldırılara karşı yek vücut olarak durulması gerektiğini ifade etti.



2017 yılında da terör örgütü ayırt etmeden hepsi ile mücadele edeceklerini belirten Kurtulmuş, OHAL'in ilan edilmesine neden olan ilk olayı gerçekleştiren FETÖ ile mücadelinin devam ettiğini, hala açığa alınanların olduğunu söyledi.



Henüz FETÖ'cülerin hala devlet kadrolarında yer aldığını tam temizliğin yapılmadığını belirten Kurtulmuş, bu yüzden OHAL'in devam etmesi gerektiğini de anlattı.