OHAL bilançosu: 35 intihar, 7 bin kayıp!

CHP, darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve halen devam eden OHAL'in bir yıllık bilançosunu çıkardı. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, OHAL'le ilgili iki farklı rapor hazırladı. Raporda hakkında soruşturma yürütülen en az 35 kişinin intihar ettiği, dört kişinin de girişimde bulunduğu bilgisi yer aldı

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, OHAL'le ilgili iki farklı rapor hazırladı.

Buna göre darbe girişiminin ardından hakkında soruşturma yürütülen en 35 kişi intihar etti, dört kişi de girişimde bulundu.

İntiharlardan ve intihar girişimlerinden sekizi gözaltında ya da gözaltına alınırken yaşandı.

Bugüne dek 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 48 bin 439 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı, 7 bin 266 kişi hakkında yakalama kararı var.

Kamu çalışanı 139 bin 356 kişi hakkında idari işlem yapılırken, ihraç edilenlerin sayısı 111 bin 240'ı buldu.

Yine 45 bin 678 öğretmen meslekten çıkarıldı ya da açığa alındı, 33 bin 131 öğretmen KHK kapsamında memuriyetten ihraç edildi, 21 bin özel okul öğretmeninin lisansı iptal edildi, 11 bin 301 öğretmen de 'terör örgütüne destek' suçlamasıyla açığa alındı.



Akademik bilanço



Bugüne dek 6 bin 383 akademisyen ve 1200 idari personel KHK'larla ihraç edildi. Akademisyenlerden 378'i 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisini imzacısı.

Açığa alınan öğretmenle ve akademisyenlerden 1488'i muhalif çizgisiyle bilinen Eğitim-Sen mensubu.



Yargı, polis ve asker



Darbe girişiminin ardından 4 bin 238 hakim ve savcı ile iki Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi meslekten men edildi.

Emniyetten 22 bin 975 personel ihraç edildi. Tutuklu emniyet mensubu sayısı 10 bin 732, açığa alınan polis sayısı 9 bin 103. Yine 24 vali, 101 vali yardımcısı, 115 de kaymakam ihraç edildi. TSK'dan ihraç edilen personel sayısı 10 bin 840 oldu. Tutuklu 7 bin 463 askerden 168'i general.



Sanata etki



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden altı yönetmen ve oyuncu açığa alındı, 17 oyuncu, bir dramaturg, bir müzisyen ve bir koreograf işten atıldı.

OHAL kapsamında Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Nazım ile Brecht' oyunu yasaklandı, Levent Üzümcü'nün oyununa Artvin Üniversitesi ve Artvin Valiliği salon vermedi.

Orkestra şefi İbrahim Yazıcı, keman sanatçısı Filiz Özsoy ve piyanist Eser Öykü Dede, 7 Şubat'taki KHK'yla Kültür Bakanlığı'ndan ihraç edildi.



Tutuklu gazeteciler



Öte yandan raporlarda 15 Temmuz'un ardından çok sayıda işkence iddiasının da dile getirildiği ifade edildi. Müvekkilleriyle görüşen avukatların Silivri Cezaevi'nden gece saatlerinde yoğun işkence seslerinin kendileri iletildiğini söyledikleri kaydedildi.

Raporda, 159 gazetecinin tutuklu veya hükümlü olduğu bilgisi yer aldı.