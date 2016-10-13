OHAL resmen uzadı!

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL), 19 Ekim tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Karar şu şekilde: "Anayasa'nın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.10.2016 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulu'nca 05.10.2016 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 11.05.2016 tarihli 5'inci birleşiminde onaylanmıştır."