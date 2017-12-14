Okey oynayan eşini 'sadakatsizlik'le suçladı!

İstanbul'da yaşayan Gürkan S., eşinin sürekli okey oynadığını ve sadakatsiz davranıdğını iddia ederek boşanmak istedi

İlginç boşanma davası İstanbul'da görülüyor. Alınan bilgiye göre 1 çocukları bulunan Nazan ve Gürkan S. çiftinin arasını okey oyunu bozdu.



Eşine karşı boşanma davası açan Gürkan S., eşinin sabahlara kadar Facebook üzerinden okey oynadığını söyledi. Eşinin oyun sırasında diğer oyuncularla da mesajlaştığını belirten koca, boşanmak istediğini bildirdi.



Dava dilekçesinde eşinin kendisine okey oyunundakilerle mesajlaşarak sadakatsiz davrandığını iddia eden Gürkan S., 'ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunmak' suçlamasıyla da eşinden 50 bin TL tazminat talep etti.



Nazan S. ise babasının ölümünden sonra kendisinin boşluğa düştüğünü bu yüzden de okey oynadığını söyledi. Her online oyunda olduğu gibi kendisinin de bu oyunda oyuncularla mesajlaştığını belirten Nazan S., ancak hiçbiri ile yüz yüze görüşmediğini anlattı. Nazan S., okey oynamanın sadakatsizlikle ne alakası olduğunu da sordu.



Yuvası dağılmasın diye de 2 yıldır Facebook kullanmadığını ve okey oynamadığını belirten Nazan S., bir dönem iş aradığını o zaman şirketlerden kendisine telefon geldiğinde bile eşinin bunu sadakatsizlik olarak tanımladığını söyledi.



Mahkemeden davanın reddini talep eden kadın, boşanma durumunda ise çocuklarının velayetini ve nafakayı talep ettiğini söyledi. Nazan S., aynı zamanda eşinin kendisini küçük düşürdüğünü de ifade ederek, 100 bin lira da tazminat istediğini belirtti. (Habertürk)