TT-CE sertifikalara dikkat edilmeli

Kokulu silgi, kalem tehlikeli

Okul malzeme fiyatları

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Gülçin Tonguç okula yeni başlayan çocuklar için alışveriş yapan ailelerin, hem sağlık, hem kalite, hem de fiyat bakımından düşük olan Çin mallarına ve merdiven altı üretilen ürünlere karşı dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bu tür ürünlere karşı esnafın dikkatli olması gerektiğini belirten ve bu ürünleri satmamaya çağıran Tonguç, alışveriş yapan ailelerin de dikkat etmesi gerektiğini söyledi.Çin malı olarak adlandırılan ürünlerin sadece Çin malı olarak sınıflandırılmasının doğru olmadığını, merdiven altı olarak adlandırılan ürünlerin de piyasada çok bulunduğunu hatırlatan Tonguç, 'Kırtasiye alışverişine çıkacak veliler öncelikle alacakları ürünlerin TT ve CE belgesinin olup olmadığına bakmalı. Ürünlerin kalite kontrollerin yapıldığına dair belgelerin etiketlerin üzerinde bulunmalı. Bu kontrollerin dışında devletin devreye girip ülkemize giren ve kırtasiyelerde serbestçe satılan bu ürünlerin girişini gümrüklerde engellemeli, sıkı bir denetim yapmalı. Buradan Esnaf Odalarına da seslenmek gerekiyor. Esnaf Odası halk sağlığına olan duyarlılığını ön plana çıkartıp kırtasiye malzemesi satan esnafı bilinçlendirmeli. Esnaf bilinçlenirse daha kaliteli ve sağlıklı ürünlerin satışını gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum' dedi.Piyasada satılan birçok kalitesiz ürünün ucuz olduğunu dikkat çeken Tonguç, alışverişe çıkacak velilere de seslenerek, 'Bu ürünlerin kanserojen madde taşıyıp taşımadıklarına dikkat edilmeli' açıklamasını yaptı. Tonguç, ülkemizde ürünlerin yeterince denetlenmediğini belirterek denetimi tüketicinin yapmasını isteyerek, 'Kalem, silgi, çanta, defter gibi ürünlerde Çin mallarında ucuzluk var. Bunların, kanserojen madde içeren malzeme ve boya içerip içermediğine dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'ye girişte bunların yeterli denetlenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle son denetçi tüketici olmalı, fiyattan ziyade kaliteye önem verilmeli. Gerekirse biraz daha fazla para verip güvenli malı tercih etmeli' diye konuştu.Kokulu silgiler ve kokulu kırtasiye malzemelerinden uzak durulması uyarısında bulunan Tonguç, kırtasiye malzemesi alırken, ahşap gibi doğal ürünlerden yapılanların tercih edilmesini gerektiğini vurguladı.Bir öğrencinin okul alışverişinde yapacağı kıyafeti ve okul malzemesi ortalama fiyatları:Önlük (Kız): 30-45 liraÖnlük (Erkek): 25-30 liraEtek: 25 liraKravat: 3-5 liraGömlek: 15-20 liraYaka: 5-10 liraCeket: 25-50 liraPantolon: 25-30 liraTriko: 20-25 liraSüveter: 25-30 liraAyakkabı: 15-40 liraOkul çantası: 10-100 liraBeslenme çantası: 10-15 liraKemer: 5-25 lira100 yapraklı defter: 2-4.5 liraKurşun kalem: 40 Kuruş-1.5 liraSilgi: 50 Kuruş-1 liraKalemtraş: 50 KuruşKalemlik: 1.5-7.5 liraSulu boya: 2-4 liraKuru boya: 3-12.5 lira