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    • Okul alışverişinde Çin malına dikkat!

    Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Gülçin Tonguç, piyasada satılan ucuz diye aldığımız Çin malı diye tabir edilen ürünlerin tehlikelerine dikkat çekiyor. Tonguç, zararlı olan Çin mallarının gümrüklerden sokulmamasını ve merdiven altı üretilen ürünleri esnafın satmamasını istedi

    26 Eylül 2016 Pazartesi 10:37
    Okul alışverişinde Çin malına dikkat!
    Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Gülçin Tonguç okula yeni başlayan çocuklar için alışveriş yapan ailelerin, hem sağlık, hem kalite, hem de fiyat bakımından düşük olan Çin mallarına ve merdiven altı üretilen ürünlere karşı dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bu tür ürünlere karşı esnafın dikkatli olması gerektiğini belirten ve bu ürünleri satmamaya çağıran Tonguç, alışveriş yapan ailelerin de dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

    TT-CE sertifikalara dikkat edilmeli

    Çin malı olarak adlandırılan ürünlerin sadece Çin malı olarak sınıflandırılmasının doğru olmadığını, merdiven altı olarak adlandırılan ürünlerin de piyasada çok bulunduğunu hatırlatan Tonguç, 'Kırtasiye alışverişine çıkacak veliler öncelikle alacakları ürünlerin TT ve CE belgesinin olup olmadığına bakmalı. Ürünlerin kalite kontrollerin yapıldığına dair belgelerin etiketlerin üzerinde bulunmalı. Bu kontrollerin dışında devletin devreye girip ülkemize giren ve kırtasiyelerde serbestçe satılan bu ürünlerin girişini gümrüklerde engellemeli, sıkı bir denetim yapmalı. Buradan Esnaf Odalarına da seslenmek gerekiyor. Esnaf Odası halk sağlığına olan duyarlılığını ön plana çıkartıp kırtasiye malzemesi satan esnafı bilinçlendirmeli. Esnaf bilinçlenirse daha kaliteli ve sağlıklı ürünlerin satışını gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum' dedi.

    Kokulu silgi, kalem tehlikeli

    Piyasada satılan birçok kalitesiz ürünün ucuz olduğunu dikkat çeken Tonguç, alışverişe çıkacak velilere de seslenerek, 'Bu ürünlerin kanserojen madde taşıyıp taşımadıklarına dikkat edilmeli' açıklamasını yaptı. Tonguç, ülkemizde ürünlerin yeterince denetlenmediğini belirterek denetimi tüketicinin yapmasını isteyerek, 'Kalem, silgi, çanta, defter gibi ürünlerde Çin mallarında ucuzluk var. Bunların, kanserojen madde içeren malzeme ve boya içerip içermediğine dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'ye girişte bunların yeterli denetlenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle son denetçi tüketici olmalı, fiyattan ziyade kaliteye önem verilmeli. Gerekirse biraz daha fazla para verip güvenli malı tercih etmeli' diye konuştu.
    Kokulu silgiler ve kokulu kırtasiye malzemelerinden uzak durulması uyarısında bulunan Tonguç, kırtasiye malzemesi alırken, ahşap gibi doğal ürünlerden yapılanların tercih edilmesini gerektiğini vurguladı.


    Okul malzeme fiyatları

    Bir öğrencinin okul alışverişinde yapacağı kıyafeti ve okul malzemesi ortalama fiyatları:
    Önlük (Kız): 30-45 lira
    Önlük (Erkek): 25-30 lira
    Etek: 25 lira
    Kravat: 3-5 lira
    Gömlek: 15-20 lira
    Yaka: 5-10 lira
    Ceket: 25-50 lira
    Pantolon: 25-30 lira
    Triko: 20-25 lira
    Süveter: 25-30 lira
    Ayakkabı: 15-40 lira
    Okul çantası: 10-100 lira
    Beslenme çantası: 10-15 lira
    Kemer: 5-25 lira
    100 yapraklı defter: 2-4.5 lira
    Kurşun kalem: 40 Kuruş-1.5 lira
    Silgi: 50 Kuruş-1 lira
    Kalemtraş: 50 Kuruş
    Kalemlik: 1.5-7.5 lira
    Sulu boya: 2-4 lira
    Kuru boya: 3-12.5 lira
    Anahtar Kelimeler: Okul, Okul Alışveriş, çin Malı ürünler

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