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    • Okul duvarına yazı yazan iki küçük çocuk, polise ifade verdi

    Antalya'da okulun duvarına yazı yazan biri 6, diğeri 13 yaşındaki iki kardeş, okul müdürünün şikayetiyle polis merkezinde ifade verdi

    10 Ekim 2016 Pazartesi 13:05
    Okul duvarına yazı yazan iki küçük çocuk, polise ifade verdi
    Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi'nde oturan 28 yaşındaki Şerife Gürüzmaden, 17 Eylül'de misafirlerinin 2 çocuğu ve kendi çocukları 6 yaşındaki U.A.U. ile 13 yaşındaki S.K.'yı parka oynamaya gönderdiğini, ancak çocukların parktan İrfan İlkokulu'nun bahçesine geçtiğini söyledi. Çocukların boyayla okulun duvarlarına 'Yarıda kalan umutlar gibi kaçarak büyüdüm' ve okul müdürüne küfür yazdığını anlatan Gürüzmaden, yazıları gören okul müdürü Uğur Kaya'nın 18 Eylül'de evlerine gelerek kızına bağırdığını iddia etti. Okul müdürünün kızına "Bunu senin yanına bırakmayacağım" dediğini ileri süren Gürüzmaden, yazıları silmeyi önerdiğinde ise müdürün bu teklifi reddettiğini vurguladı.

    KIZINI OKULA KAYDEDEMEDİ

    Şerife Gürüzmaden iki çocuğunun kaydını bu okula yaptırmak istediğinde ise okul yönetiminin zorluk çıkardığını öne sürdü. Oğlunu zorlukla kaydettirdiğini belirten Gürüzmaden, adresi uygun olmasına rağmen kızının kaydının yapılmadığını iddia etti.

    ÇOCUKLAR POLİSE İFADE VERDİ

    İki gün önce polisin telefonla arayarak kızıyla kendisini ifadeye çağırdığını anlatan Gürüzmaden, şöyle konuştu:

    "Okul müdürünün duvardaki yazılarla ilgili şikayeti dolayısıyla kızım ile karakola çağrıldık. Önce benim ifademi aldılar. Daha sonra oğlumun da ifadesinin alınacağı söylendi. Ailem oğlumu da karakola getirdi. Ben çok sinirlenince eve döndüm, anne ve babam çocukların yanında kaldı. Çocukların ifadesi Çocuk Şube'de alınmış. Sabaha karşı saat 03.30'da eve döndüler. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu."

    Okul müdürü Uğur Kaya ise iddialarla ilgili yanıt verecek pozisyonu olmadığını, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Okul, Okul Duvarı Yazı, Antalya Okul Duvarı, Irfan Okulu

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