Okul müdürünün aracına bombalı tuzak!

Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'nde Yatılı Bölge Okul Müdürü Osman Avcıoğlu'na ait hareket halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. El yapımı patlayıcıyı yerleştirdiği iddia edilen okulun eski müdürü ile müdürün eniştesi gözaltına alındı

Olay, Sumbas İlçesi'nin Gaffarlı Köyü'nde meydana geldi. Sumbas Yatılı Bölge Okul Müdürü Osman Avcıoğlu'na ait 80 AH 432 plakalı hafif ticari araçta patlama oldu. Patlama ile birlikte araçta yangın çıktı. Osman Avcıoğlu, yara almadan kurtulduğu aracını yangın söndürme tüpü ile söndürdü. Sağ ön tekerleğin iç kısmında siyah bant ile koli bandına rastlayan Avcıoğlu, araçta 2 pil ile çamaşır mandalı ve vida buldu. İl Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanı tarafından yapılan kontrollerde bulunan düzeneğin boru tipi el yapımı bomba olduğu saptandı.



ENİŞTEM YAPTI



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Osman Avcıoğlu görev yaptığı okulun eski müdürü N. F. ile aralarında okul yönetimini konusunda husumet olduğunu ve tehdit edildiğini ileri sürdü. Bu gelişme üzerine N.F. okulun çevresinde dolaşırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sorguya alınan eski müdür, patlayıcıyı araca eniştesi A.O.'nun yerleştirdiğini iddia etti. Gözaltına alınan A.O. tutuklanırken N.F. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.