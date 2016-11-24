Okul öncesi eğitim zorunlu oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız" dedi

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde, 81 ilden öğretmenlerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, okul öncesi eğitimin zorunlu olacağını açıkladı.



Başbakan Yıldırım, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitime öncelik verdik. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de 10 milyar lira iken 122 milyar 500 bine çıktı. 12 kat arttı. Üniversiteye girişteki katkı puanlarını kaldırdık. Üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmadı. Göreve başladığımız ilk anda adeta bir seferberlik başlattık. Özellikle kız çocukları için önemli projeler gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız" diye konuştu.