Okul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu öldü!

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde çocuklarını okula götüren ailenin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 39 yaşındaki Keziban Erol ile oğlu 15 yaşındaki Abdullah Erol öldü. Aracı kullanan baba Zafer Erol, yaralandı

Okul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu öldü!

Eğirdir'in Bağacık Köyü'nde oturan Zafer Erol, eşi Keziban Erol ile oğlu Abdullah Erol'u Isparta merkezdeki okuluna götürmek için 32 EL 091 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Eğirdir- Isparta karayolunda giden Zafer Erol'un yönetimindeki otomobil saat 08.30 sıralarında Beşevler Mevkii'nde sürücünün kontrolünden çıktı. Takla atan otomobil yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza ardından çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Keziban Erol ve Abdullah Erol'un kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı kurtulan sürücü Zafer Erol ise, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Anne ile oğlunun cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Şarampoldeki otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla meydana  kazada annesi Keziban Erol ile birlikte yaşamını yitiren Abdullah Erol'un, TEOG sınavı sonucunda Atabey İlçesi'ndeki Atabey Anadolu Lisesi'ni kazandığı belirtildi. Abdullah Erol'un kısa süre önce yine ailesiyle okula gelip kayıt işlemlerini tamamladığı, bugün de ailenin yeni eğitim yılının ilk günü dolayısıyla birlikte okula gittiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ölüm #kaza #ısparta
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