Okul yönetiminin bu tehdidi, intihara neden oldu

Erkek bir sınıf arkadaşı ile yan yana oturduğu için, öğretmenleri tarafından okuldan atılmakla tehdit edilen 17 yaşındaki kız intihar etti

Olay Aksaray'da yaşandı. Güzel Sanatlar Lisesi spor bölümünde okuyan 17 yaşındaki Mihriban Şimşek, iddiaya göre okulun bahçesinde erkek bir sınıf arkadaşı ile banka yan yana oturdu. Onların yan yana oturduğunu gören öğretmenleri ise bu durum sonrası öğrenciler hakkında tutanak tuttu ve durumu okul yönetimine bildirdi.



İddiaya göre okul müdürü Savaş Şimşek, iki öğrenciyi de odasına çağırdı ve kendilerini okuldan atacağını söyledi.



Olay sonrası bunalıma giren Mihriban Şimşek, Nevşehir'deki ailesinin yanına gitti. Ailesi ile birlikte Aksaray'a dönüş yoluna geçen kız, hareket halindeyken araçtan atladı. Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldılıran genç kız, iki gün sonra yaşam savaşını kaybetti.



ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ



Olay sonrası hastaneye akın eden Mihriban'ın okul arkadaşları, okul müdürlerinin kendilerini de aynı sözlerle tehdit ettiklerini anlattı. Gençler, kız ve erkek arkadaş olarak birbirleriyle konuşmaktan korktuklarını da söyledi.



Mihriban'la aynı banka oturan genç ise, kafasında yaprak olduğunu fark edince Mihriban'ın eliyle bunu aldığını söyledi. Hocalardan birinin de bunu gördüğünü söyleyen genç, yanlış anlaşıldıklarını ve bu yüzden ikisi hakkında da tutanak tutulduğunu söyledi.



Bu olaydan sonra Mihriban'ın üzerinde bir baskı oluştuğunu söyleyen arkadaşı, yüz kızartıcı suç gerekçesi ile ikisinin de okuldan atılacağını söylediklerini belirtti.





BABA OLAYI ANLATTI



Konuyla ilgili açıklama yapan baba Hasan Şimşek de okul müdürünün kendisini aradığını ve görüşmek istediğini söyledi. Çocuklarıyla okula giderken bu acı olayın yaşandığını belirten baba, olayın nedenini de okuldaki çocuklardan öğrendiğini ve bunun hesabını soracağını belirtti.