'Okula gidiyorum' dedi, kayıplara karıştı

Antalya'da 18 yaşındaki Pınar Karabaş, 2 Haziran'da “Okula gidiyorum" diye çıktığı evine bir daha dönmedi. Pınar'ın anne ve babası, kızlarının hayatından endişe ediyor. Annesi Hasibe Karabaş, “Hayattaysa evine dönsün. Kendisine kesinlikle kötü davranmayacağız" dedi

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde oturan Ali ve Hasibe Karabaş çiftinin lise öğrencisi kızları Pınar Karabaş, 2 Haziran günü okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. Yanında sadece 20 TL'si olan Pınar'ın kaçmış veya kaçırılmış olduğunu söyleyen annesi ve babası, polis ve savcılığa başvurarak kızlarının bulunmasını istedi.



OKUL HABER VERMEMİŞ

KÖTÜ DAVRANMAYACAĞIZ

ANNE: PERİŞAN OLDUK

Pınar'ın evden çıktıktan sonra okula gitmediğinin anlaşıldığını söyleyen Baba Ali Karabaş, “Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bize okula gelmediğine dair bilgi gelmedi. Kızımız eve gelmeyince biz olayı fark ettik. Okul bize sabahtan haber verseydi belki daha erken hareket edip kızımızı bulabilirdik" dedi.Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ali Karabaş, “Sosyal medya aracılığı ile heryerde Pınar'ı aradık. Kemer ve Kaş'ta olduğuna dair duyum aldık ve gittik. Ancak Pınar'a benzeyen başka kızlar olduğunu gördük. Biz kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Pınar eğer hayattaysa bizi arasın ve iyi olduğunu söylesin. Ne olursa olsun o bizim kızımız. Ona asla kötü davranmayacağız. Hatalı bir iş yapmış olsa bile olduğu gibi kabulümüz" diye konuştu.Anne Hasibe Karabaş ise kızının arkadaşlarından yardım isteyerek, “Çok samimi olduğu kız ve erkek arkadaşları vardı. Eğer yerini bilen varsa bize yardım etsinler. Aile olarak bir haftadır perişan olduk. Kızımız her neredeyse bizi arasın ve korkmasın, hayattaysa evine dönsün. Kendisine kesinlikle kötü davranmayacağız. Annesi olarak ben, babası ve kardeşleri onu çok seviyoruz" dedi.