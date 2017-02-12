Okula gitmek için her gün 27 km yürüyorlar

Yarı yıl tatilinin bitmesine rağmen köy yolları kapalı olduğu için okula gidemeyen Muş Merkez'e bağlı Üçevler Köyü'ndeki öğrenciler, karlı yollara düştü. Karla kaplı 27 kilometrelik yolu yaklaşık 7 saat yürüyerek aşan çocuklar buna alışkın olduklarını söyledi

Muş'un merkeze bağlı Üçevler Köyü'ndeki 12 öğrenci köy yolunun günlerden bu yana kardan kapalı olması nedeniyle kent merkezine yürüyerek gitti. Karla kaplı 27 kilometrelik yolu yaklaşık 7 saat yürüyerek aşan çocuklar buna alışkın olduklarını söyledi. Yarı yıl tatilinin bitmesine rağmen köy yolları kapalı olduğu için okula gidemeyen Üçevler Köyü'ndeki öğrenciler, karlı yollara düştü. Yılda birkaç kez bu zorlu yolcuk yaptıklarını anlatan Muş Rekabet Lisesi öğrencilerinden Resul Yıldırım, "Yarı yıl tatili nedeniyle köye geldik. Fakat köy yolu yağan kar nedeniyle günlerdir kapalıydı. Yolun açılacağı gün belli değildi. Bizde okululmuzdan ve derslerimizden geri kalmamak için yürümeyi tercih ettik. Daha önceden de bu yolu birkaç kez yürümek zorunda kalmıştık. Yani ilk kez yapmıyoruz. Üşüdük, ıslandık ancak yapacak birşey yok. Okumak zorundayız" diye konuştu. Muş'taki çeşitli okullarda yatılı ya da akrabalarının yanında kalarak eğitim-öğretim gören öğrenciler eğitim için büyük bir mücadele veriyor. Yolculuk sırasında yaşı küçük öğrencilerin çantalarını taşıyan zaman zaman onları sırtlarına aldıklarını söyleyen Resul Yıldırım ise, şöyle dedi: Bazen hafta sonu tatilinde köyümüze gittiğimiz de kar yağınca günlerce mahsur kalıyoruz. Eğitimden geri kalmamak için yine yürümeyi tercih ediyoruz. Zaman zaman 1 metreyi aşan karda yaşı küçük öğrenciler biz büyükler yardım ediyoruz. Havanın sisli ya da kar yağışlığı olduğu zamanda köyden büyükler bizlere eşlik ediyor. n DHA