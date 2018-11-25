Okulda acı olay. Öğrencilerini yolcu ettikten sonra...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü bildirilen İngilizce öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çalıştığı okulun merdivenlerine kendisini asarak canına kıydı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dolbazlar Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş, okulun merdivenlerine kendisini asarak canına kıydı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaşanan üzücü olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü bildirilen Mehmet Erbaş'ın hafta sonunda düzenlenen kurs kapsamında dersini tamamladıktan sonra, öğrencilerini yolcu ettiği ve boyundan daha alçak olan merdivenlere kendisini astığı bildirildi. Servis bekleyen öğrencilerin görerek bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, ipi kestikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, Erbaş'a uzun süre kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamadı.



İNGİLİZCE ÖĞRETMENİNİN EŞİ, JANDARMAYA ARAMIŞTI

Erbaş'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelmelerin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Erbaş'ın uzun süredir Dolbazlar'da görev yaptığı eşinin de Dolbazlar İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğu bildirildi. Mehmet Erbaş'ın eşinin 3 gün önce jandarmaya kocasının eve gelmediğini bildirmesi üzerine cep telefonu sinyalinden Erbaş'a ulaşıldığı, okul bahçesinde yüklü miktarda ilaç aldığı ve hastanede midesi yıkanmak suretiyle hayata döndürüldüğü bildirildi.