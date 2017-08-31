Okulda Barbie Rüzgarı

Okullar açılıyor çocuklarımız ve ailelerimiz heyecan içerisinde. Ailelerimiz hem daha hesaplı hem de daha rahat bir okul alışverişi isterken, çocuklarımız okulda her an yanlarında olacak çantalarının en sevdikleri kahramanlar olmalarını istiyorlar

Karakter Dükkanı hem ailelerimizin hem de çocuklarımızın bu isteklerine cevap olarak özellikle kız çocuklarımızın ilgi duyduğu ve hayranlıkla takip ettiği birbirinden farklı model, renk, desen ve özellikte Barbie okul çantaları ile minik dostlarına okulda da eşlik ediyor.

Peki, kız çocuklarımızın hayran olduğu Barbie kim? Barbie, dünyanın en çok satan oyuncaklarından bir tanesidir. Bundan tam 58 yıl önce dünyaya gelen Barbie hala güzelliğini ve genç görüntüsünü korumaktadır. Bu bilgi için sizlere ufak bir sır vereceğiz.



Barbie’nin gençlik ve güzellik sırrı onu ilgi ve hayranlıkla benimseyen minik dostlarının varlığı. Ayrıca, Barbie’nin tam bir moda ikonu olduğundan bahsetmiş miydik? Gardırobundaki birbirinden güzel, zarif ve ışıltılı kıyafetleri sayesinde nerede ne giyeceğini çok iyi biliyor. Bir de hani derler ya ne giyse yakışıyor diye. Gerçekten de Barbie’ye ne giyse yakışıyor.

Hal böyle olunca da kız çocuklarımız yıllardır Barbie bebeklerden vaz geçmiyor. Onların Barbie bebek tutkuları devam ederken Karakter Dükkanı kız çocuklarımıza birbirinden renkli, ışıl ışıl parlayan, çeşit çeşit Barbie okul çantası modelleri sunuyor.

Çocuklarımız Barbie’nin artık okulda da yanlarında olduklarını gördüklerinde ondan bir kez daha vaz geçemiyor. Barbie’nin ışıltılı dünyasını okula taşıyan minik kızlarımız arkadaşları arasında da adeta bir Barbie bebeğe dönüşüyor. Barbie’nin ışıltısını, güzelliğini ve zarifliğini temsil eden okul çantaları kızlarımızın bir numaralı eşyaları arasında yerini alıyor.



Peki, çocuklarının heyecanlarını, mutluluklarını ve zarafetini gören ailelerimiz ne yapıyor? Onlar çocuklarının bu mutluluklarıyla daha da mutlu olurken akıllarından acaba güvenilir ve sağlıklı mı sorusunu geçirmeden edemiyorlar. Karakter Dükkanı çocuklarınızın sağlığını en az sizin kadar düşünüyor ve kaliteden ödün vermeyen tercihlerde bulunuyor. Ayrıca sırt ve omuz destekli modelleri ile de yerini alıyor.

Çocuklarınızın okula gitmesini ve ödev yapmasını bambaşka bir heyecana dönüştüren Karakter Dükkanı renk renk, çeşit çeşit Barbie okul çantaları ile minik dostlarının yanında olmayı bekliyor. Barbie okul çanta modellerine karakterdukkan.com adresinden ulaşabilirsiniz.