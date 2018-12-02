Okulda cinsel ilişki skandalı

ABD, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan İspanyolca öğretmenini konuşuyor

Okulda cinsel ilişki skandalı
02 Aralık 2018 Pazar 11:19

24 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Natasha Patronsky, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Mahkemede, 19 yaşın altındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Çarşamba akşamı Alabama’daki Montgomery Polis Merkezi’ne teslim olan kadın, 20 Kasım’da işini bırakmıştı. Ağustos ayında bu işe başlayan Patronsky’nin 8 Kasım’da öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

ABD, süren davayı merakla takip ediyor.

Etiketler; #okul #öğretmen #öğrenci #ilişki #skandal
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