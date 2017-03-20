Okulda dehşet! Cebinden bıçağı çıkardı ve...

Rize'nin bulunan bir lisede dehşet bir olay yaşandı. Bir lise öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı, daha sonra da aynı bıçakla kendi boynunu kesti.
Olay Pazar İlçesi'nde bulunan Pazar Fen Lisesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre lise 1. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki B.K., sınıfta bir anda cebindeki bıçağı çıkardı. Bıçakla, ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçaklayan B.K., daha sonra da kendi boynunu kesti.
Yaralı öğrenciler, öğretmenleri ve öğrencilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Emir Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, B.K. ise Pazar Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi'nden, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.
İddiaya göre olay öncesi B.K. arkadaşlarına 'Bugün okulda sınavlar iptal olacak. Kendimi öldüreceğim, giderken yanımda en yakın arkadaşımı da götüreceğim' dedi. Başka bir iddiaya göre ise Emir Taş, arkadaşı B.K.'ye lakap taktı ve bu yüzden ikili arasında tartışma yaşandı.