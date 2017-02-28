Okulda dehşet! Yemek siparişini dışarıdan verince...

Okulda dehşet! Yemek siparişini dışarıdan verince...

Adana'da bulunan bir okulda inanılmaz bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre kantin çalışanı, dışarıdan yemek siparişi veren 4 öğrenciyi bıçakladı


Olay Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde bulunan 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre okulda eğitim öğren 17 yaşındaki A.A., 18 yaşındaki M.A., 17 yaşındaki A.Ö. ve 18 yaşındaki B.B., öğle arasında dışarıdan dürüm siparişi verdi.

Dürümleri gelen 4 öğrenci, okulun bahçesinde karınlarını doyurdu. Onları gören kantin işletmecisi Necati O.'nun yanında çalışan yeğeni 17 yaşındaki O.O., öğrencilerin yanına gitti.

Öğrencilere kantin varken dışardan yemek yedikleri için tepki gösten O.O. ile öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kantin işleten 29 yaşındaki Necati O. da dahil oldu. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, O.O. da kantinden aldığı bıçakla 4 genci yaraladı.

Öğrencilerde A.A. ile A.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer iki öğrencisin ise hafif yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Öğrencileri bıçaklayan O.O. ise gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.


 

Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #bıçaklama #okul kantin
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O.o - 60 dakika önce
Hep yalan haber yapın olayın dorusu bu deyil
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