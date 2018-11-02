Okulda korkunç olay! Kız arkadaşının attığı yumrukla öldü

Giresun'da, Anadolu Lisesi'nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, teneffüste şakalaşırken göğsüne yumruk attığı arkadaşı Buğra Kağan Şen (16), fenalaştı. Yere yığılan ve dili boğazına kaçan Şen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Buğra Kağan Şen'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi

Okulda korkunç olay! Kız arkadaşının attığı yumrukla öldü
02 Kasım 2018 Cuma 16:17

Olay, öğle saatlerinde Giresun Anadolu Lisesi 11/C sınıfında meydana geldi. Buğra Kağan Şen ile T.D. isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. İddiaya göre, T.D., şakalaşırken Şen'in göğsüne yumruk attı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Bir anda yere yığılan Buğra Kağan Şen'in dili boğazına kaçtı. Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada 112 Acil'e de haber verildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞI POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

T.D. adlı kız öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buğra Kağan Şen'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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