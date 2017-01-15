Okullarda Anne Baba Eğitimleri yeniden başlamalı

Bireysel, Kurumsal, Çift ve Evlilik, Çocuk ve Ergen dallarıyla profesyonel koçluk alanında danışmanlık hizmeti veren Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği Yöneticisi Tolga Nasuh Aran, okullarda başlatılan ancak zamanla çöpe atılan Anne Baba Eğitimleri Projesi'ne yeniden işlerlik kazandırılması gerektiğini söyledi, ülkemizde boşanma oranlarının artıyor olmasının bu eğitimi zorunlu kıldığını vurguladı

Lütfü Dağtaş-Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği olarak



'Evlenmeye de, boşanmaya da hemen karar veriyoruz'



Toplumumuzda evlenmeye de boşanmaya da hemen karar verildiğine dikkati çeken Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Bence bu bir eğitim sorunu. Çocuklarımızı bir gün yetişkin olacak diye yetiştirmiyoruz. Her şey gibi birbirimizi tüketiyoruz. Hazzı ertelemeyi öğretemediğimiz sürece hiç kimse mutlu olmayacak. Sabırsız bir toplum olduk. Dinlemeyi bilmiyoruz. Empati kavramına çok uzağız. Çiftler maalesef ayrı telden çalıyor. Birbirine yabancılaşıyor. Eğitim, demiştim. Belediyelere çağrı yapıyorum buradan. Evlendirme dairesine başvuranlara en azından evlilik okulu benzeri eğitimlere yönlendirsinler. Evlendikten sonra anne ve baba olacaklara anne baba okullarına yönlendirsinler. Ben kendi kurumum adına ve yöneticisi bulunduğum Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği adına bu projelere hazırım.

Evliliklerin aile içi eğitimden kurumsal eğitime pek çok eksiklikten olumsuz olarak etkilendiğini dile getiren Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, bu konuda şunları söyledi:

Bir kere demokrasi kavramını bir türlü içselleştiremedik. Eskiden otoriter ama tutarlı bir anne baba modeli vardı. Bu otoriter modelde sevgisini ifade edemeyen bir nesil dünyaya geldi. Bu nesil ise çocuklarını kendi ebeveynlerimden farklı yetiştireceğim diyerek koruyucu ama umarsız bir model geliştirdi. Yani çocuğunu bir taraftan aşırı koruyup olgunlaşmasını engelledi, benim gibi olmasın ezilmesin, dedi ya da biz çocuğumla arkadaş gibiyiz, dedi ve kuralsız bir nesil yetiştirildi. Teknoloji hayatımıza girdikten sonra ise uzaktan kumandalı bir nesil oluştu. Yani çocuklar artık evde karar verici olmaya başladı. Ne yenileceğine, nereye gidileceğine artık çocuklar ebeveynler yerine karar vermeye başladı. En ideal olan demokratik modeli ailede gerçekleştiremediğimizden şu anda toplum olarak birbirimize tahammülsüz, saygısız, hoşgörüsüz ve empatiden yoksun, vicdan sahibi olmayan bireyler haline geldik. Dolayısıyla bu toplumsal yapıda evliliklerin, dolayısıyla ailelerin de biçimlenmesi maalesef böyle oluyor. Okullarımızda başlayan ancak çöpe atılan



Çocukların etkilenmeleri



Aile içi geçimsizliklerin ve boşanmaların ağır bastığı ortamda çocukların da etkilenmelerinin söz konusu olduğuna vurgu yapan Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, bu konuda yanlış bir algılama olduğunu söyledi, "geçimsiz bir çift eğer saygıyı, sevgiyi yitirmiş ve sadece çocukları için kağıt üstünde evliliklerini sürdürüyorsa esas çocuklarımız bu ilişki biçiminden olumsuz etkileniyorlar" dedi, şunları aktardı:

Şüphesiz çocuklarımız etkileniyor. Ancak yanlış bir algılama var. Boşanmış bir aile çocuğu olumsuz etkilenir, diye. Düzeltme yapmak istiyorum. Geçimsiz bir çift eğer saygıyı, sevgiyi yitirmiş ve sadece çocukları için kağıt üstünde evliliklerini sürdürüyorsa esas çocuklarımız bu ilişki biçiminden olumsuz etkileniyorlar. Boşanma kararı olan çiftleri anne ve babalıktan ayrılmayacakları hususunda hep bilgilendiriyoruz. Ancak ne oluyor biliyor musunuz? Genellikle hemcinslerim olay mahallini terk ediyor, ebeveyn sorumluluklarını yerine getirmiyorlar ya da ekonomik gücü olan kadınlar bunu kullanarak ayrılan kocasını çocuğuyla cezalandırıyorlar, çocuklarını babalarına karşı dolduruyorlar.

Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, 15 yılı aşkın süredir davranış kalıplarımız üzerine eğitim verdiğini belirtti, söz konusu eğitimlerde ailelerin işlevsel olmayan davranış kalıplarına değindiğini açıkladı, Bireysel, Kurumsal, Çift ve Evlilik, Çocuk ve Ergen dallarıyla profesyonel koçluk alanında danışmanlık hizmeti verdiğini aktardı. -Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği olarak okul ların dışında belediyelerle de konuyla ilgili olarak eğitim işbirliğine hazır olduklarını açıklayan Tolga Nasuh Aran, ülkemizde, kaba boşanma hızının 2015 yılında en yüksek olduğu ilin İzmir olduğunu belirtti, oranın binde 2.77 olarak gerçekleştiğini aktardı, "İzmir'i binde 2.75 ile Antalya, binde 2.55 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 17 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi binde 22 ile Şırnak, binde 23 ile Bitlis izledi" dedi. Yine 2015 yılında boşanmaların yüzde 39,3'ünün evliliğin ilk beş yılında olduğunu belirten Tolga Nasuh Aran, yüzde 21,5 oranındaki boşanmanın ise evliliğin 6 ila 10 yılı arasında görüldüğünü kaydetti.Toplumumuzda evlenmeye de boşanmaya da hemen karar verildiğine dikkati çeken Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:Bence bu bir eğitim sorunu. Çocuklarımızı bir gün yetişkin olacak diye yetiştirmiyoruz. Her şey gibi birbirimizi tüketiyoruz. Hazzı ertelemeyi öğretemediğimiz sürece hiç kimse mutlu olmayacak. Sabırsız bir toplum olduk. Dinlemeyi bilmiyoruz. Empati kavramına çok uzağız. Çiftler maalesef ayrı telden çalıyor. Birbirine yabancılaşıyor. Eğitim, demiştim. Belediyelere çağrı yapıyorum buradan. Evlendirme dairesine başvuranlara en azından evlilik okulu benzeri eğitimlere yönlendirsinler. Evlendikten sonra anne ve baba olacaklara anne baba okullarına yönlendirsinler. Ben kendi kurumum adına ve yöneticisi bulunduğum Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği adına bu projelere hazırım.Evliliklerin aile içi eğitimden kurumsal eğitime pek çok eksiklikten olumsuz olarak etkilendiğini dile getiren Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, bu konuda şunları söyledi:Bir kere demokrasi kavramını bir türlü içselleştiremedik. Eskiden otoriter ama tutarlı bir anne baba modeli vardı. Bu otoriter modelde sevgisini ifade edemeyen bir nesil dünyaya geldi. Bu nesil ise çocuklarını kendi ebeveynlerimden farklı yetiştireceğim diyerek koruyucu ama umarsız bir model geliştirdi. Yani çocuğunu bir taraftan aşırı koruyup olgunlaşmasını engelledi, benim gibi olmasın ezilmesin, dedi ya da biz çocuğumla arkadaş gibiyiz, dedi ve kuralsız bir nesil yetiştirildi. Teknoloji hayatımıza girdikten sonra ise uzaktan kumandalı bir nesil oluştu. Yani çocuklar artık evde karar verici olmaya başladı. Ne yenileceğine, nereye gidileceğine artık çocuklar ebeveynler yerine karar vermeye başladı. En ideal olan demokratik modeli ailede gerçekleştiremediğimizden şu anda toplum olarak birbirimize tahammülsüz, saygısız, hoşgörüsüz ve empatiden yoksun, vicdan sahibi olmayan bireyler haline geldik. Dolayısıyla bu toplumsal yapıda evliliklerin, dolayısıyla ailelerin de biçimlenmesi maalesef böyle oluyor. Okullarımızda başlayan ancak çöpe atılan Anne Baba Eğitim leri Projesi, Demokrasi Okulu projeleri vb. geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Aslında özetle ne gerekiyor biliyor musunuz? Çocuklarımıza felsefi düşünmeyi öğretmeli ve bu yönde eğitimler vermeliyiz.Aile içi geçimsizliklerin ve boşanmaların ağır bastığı ortamda çocukların da etkilenmelerinin söz konusu olduğuna vurgu yapan Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, bu konuda yanlış bir algılama olduğunu söyledi, "geçimsiz bir çift eğer saygıyı, sevgiyi yitirmiş ve sadece çocukları için kağıt üstünde evliliklerini sürdürüyorsa esas çocuklarımız bu ilişki biçiminden olumsuz etkileniyorlar" dedi, şunları aktardı:Şüphesiz çocuklarımız etkileniyor. Ancak yanlış bir algılama var. Boşanmış bir aile çocuğu olumsuz etkilenir, diye. Düzeltme yapmak istiyorum. Geçimsiz bir çift eğer saygıyı, sevgiyi yitirmiş ve sadece çocukları için kağıt üstünde evliliklerini sürdürüyorsa esas çocuklarımız bu ilişki biçiminden olumsuz etkileniyorlar. Boşanma kararı olan çiftleri anne ve babalıktan ayrılmayacakları hususunda hep bilgilendiriyoruz. Ancak ne oluyor biliyor musunuz? Genellikle hemcinslerim olay mahallini terk ediyor, ebeveyn sorumluluklarını yerine getirmiyorlar ya da ekonomik gücü olan kadınlar bunu kullanarak ayrılan kocasını çocuğuyla cezalandırıyorlar, çocuklarını babalarına karşı dolduruyorlar.Aile Danışmanı Tolga Nasuh Aran, 15 yılı aşkın süredir davranış kalıplarımız üzerine eğitim verdiğini belirtti, söz konusu eğitimlerde ailelerin işlevsel olmayan davranış kalıplarına değindiğini açıkladı, Bireysel, Kurumsal, Çift ve Evlilik, Çocuk ve Ergen dallarıyla profesyonel koçluk alanında danışmanlık hizmeti verdiğini aktardı.