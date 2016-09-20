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    • Okullarda bu haritayı dağıttılar!

    Kosova'nın Prizren şehrinde okullara dağıtılan coğrafi haritalarda Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinin Ermenistan; Güney Doğu Anadolu bölgesinin ise Kürdistan olarak çizilmesi büyük tepki çekti

    20 Eylül 2016 Salı 14:19
    Okullarda bu haritayı dağıttılar!
    Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını koordine ettiği kitaplardaki haritalarda her hangi bir anormallik olmadığı; Arnavutluk'tan Kosova'ya ücretsiz olarak gönderilen ve bir takım kuruluşlarca dağıtıldığı tespit edilen haritalarda bu skandalın tespit edildiği belirtildi.

    "EĞİTİM BAKANLIĞININ DAĞITTIĞI KİTAPLARDA BÖYLE BİRŞEY YOK"

    Konuyla ilgili DHA'ya konuşan Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Prizren Eğitim Müdürlüğü'nde Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç, Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak kitap ve diğer araç ve gereçleri dağıttıklarını ancak Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan haritalarda bu tür bir durumun olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

    KOVAÇ: "ART NİYETLİ KURUMLAR 'YARDIM' OLARAK DAĞITIYOR"

    Kovaç, "Ancak bazı dış ülkeler ve art niyetli dernek ve kuruluşlar aleni veya gizli bir şekilde bunları 'yardım' olarak dağıtıyor. Bunun bilincinde olan öğretmenlerin bunları kullanmama inisiyatifleri var. Ancak bazı art niyetli öğretmenler ek kaynak olarak bu tür haritaları okullarda kullanıyorlarmış. Bu bilgiye biz de yeni ulaştık. Prizren Eğitim Müdürlüğü olarak bunun takipçisi olacağız. Okulları ziyaret edip haritaları tekrar gözden geçireceğiz" diye konuştu.

    Prizren'de 7 ilköğretim okulu, 4 lise bulunuyor. Prizren'de yaşayan Türkler haritaya ve bunu ülkeye gönderen Arnavutluk'a tepki gösterdi. Haritaların Kosova'da diğer kentlere de gönderilip gönderilmediği araştırılıyor.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Okul, Harita, Türkiye Haritası, Kosova Türkiye Haritası

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