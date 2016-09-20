SINIFLARDA BARİKAT



KAYMAKAM İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

KAYMAKAM: KIZ ÖĞRENCİLERİMİZ DERSLERİNİ YAPAMADI



Haber Kaynağı: DHA

Orhangazi Mahallesi'nde 2007 yılında eğitim-öğretime başlayan Akçakoca Anadolu Öğretmen Lisesi, 2014 yılında Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi'ne dönüştürüldü. 79 yatak kapasiteli bir pansiyonu da bulunan lise, 675 İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencisinin aynı binada eğitim görmesi nedeniyle Kız İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürüldü. Sosyal Bilimler Lisesi ise son sınıfta öğrenim gören 90 öğrenci hariç 200 öğrencisi ile Barboros Anadolu Lisesi'ne taşındı. 90 öğrencinin, taşınma nedeniyle üniversite sınavı öncesi motivasyon kaybı yaşamaması için aynı binada 167 İmam Hatip Lisesili öğrenci ile eğitim görmesi planlandı.Ancak Barbaros Anadolu Lisesi'ne taşınan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okullarının Kız İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülmesine tepki gösterdi. Öğrenciler, henüz tabelası değiştirilmeyen eski okullarının önünde velileri ile birlikte toplandı. Daha sonra öğrenciler, İmam Hatip Lisesi öğrencileri bütünleme sınavının ardından bahçeye çıktıkları sırada binaya girip sınıfların kapılarına sıra koyup barikat oluşturdu. Öğrenciler, İmam Hatip Liselilerin sınıflara girmesine izin vermedi.Haber verilmesiyle gelen Kaymakam Mehmet Özer, eylem yapan öğrenciler ve velileri ikna etmeye çalıştı. Kaymakam Özer, salonda topladığı velilere yaptıklarının demokrasiye aykırı olduğunu söyleyerek çocuklarını ikna etmelerini istedi. Veliler ise çocuklarının çevre illerden sınavı kazanarak Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi'ne geldiğini, taşınma ile birlikte mağdur olduklarını söyledi. Velilerden Yasemin Coşkun, "Ben çocuğumu Sosyal Bilimler Lisesi olduğu için, güvenli olduğu için buraya yönlendirdim. Şimdi bizi buradan gönderiyorlar. Diğer okul uzak bir bölgede, çocuğumu okuldan almak zorunda kalacağım" dedi. Öğrencilerin ve velilerin eylemi sürdürmesi üzerine İmam Hatip Lisesi öğrencileri evlerine gönderildi. Bunun üzerine öğrenciler ve veliler de eylemi bitirerek okuldan ayrıldı.Kaymakam Mehmet Özer, İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin kız-erkek aynı binada eğitim gördüklerini, bu yüzden böyle bir planlama yaptıklarını söyleyerek, "Barboros Anadolu Lisesi'ne taşınan Sosyal Bilimler Lisesi'ne önümüzdeki yıl yeni bir bina teslim edeceğiz. Bu yıl böyle bir planlamaya gittik" dedi. Eylem yapanlar arasında veli olmayan kişiler de olduğunu söyleyen Kaymakam Özer, "Bir çoğu öğrenci velisi değil. Maalesef çocukları burada toplayarak bu olayı yaptılar. Sabah İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bütünleme sınavı vardı. Sınavları yapıldı ama derslerine girmesi gereken kız öğrencilerimiz derslerini yapamadılar" dedi.