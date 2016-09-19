Haber Kaynağı: DHA

Barbaros Anaokuluna bugün saat 06.30 sıralarında gelen Okul Müdürü Ali Derebaşı, 3 derslikli ve 5 öğretmenin görev yaptığı okulda, iddiaya göre müdür yardımcısı odasında tavana bağladığı iplekendini asarak yaşamına son verdi. Derebaşı'nın cesedini, odaya temizlik yapmak için giren görevli buldu. İhbar üzerine sevk edilen Argıncık Polis Merkezi, Olay yeri İnceleme ekipleri ve cinayet masası dedektifleri yaptıkları araştırmada, anaokulu müdürünün intihardan önce, "Ölüm kapıdadır. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir" yazılı notunu buldu. Müdürün cesedi otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, okula çocuklarını getiren veliler, "Okulumuz bugün kapalı" denilerek geri gönderildi. Kocasinan ilçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran başkanlığında bir heyet de okulda idari yönden inceleme yaptı.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans, Erciyes Üniversinde Yüksek Lisans Eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığında 1998 yılında göreve başlayan Ali Derebaşı’nın değişik tür ve kademelerdeki okullarda Rehberlik Uzmanı olarak görev yaptığı, 3 yıl önce Barbaros Anaokulu'na müdür olarak atandığı belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Ali Derebaşı’nın bir süredir psikolojik rahatsızlık geçirdiği, öğretmen eşi Fatma Derebaşı’nın da FETÖ/PDY soruşturması sonucu açıkta olduğu ve hakkında soruşturma yapıldığı ileri sürüldü.