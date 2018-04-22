Okuma yazma bilmeyenlerin ayağına gidiyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde okur-yazarlık seferberliği kapsamında öğretmenler, kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşıp, okuma yazma bilmeyenlere eğitim veriyor

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Okuryazarlık Seferberliği' kapsamında İnegöl'de açılan 95 okuma yazma kursundan bin 200 kişi yararlanıyor. Kurslardaki çalışmalar sürerken, kırsal mahallelerde okuma yazma bilmeyenlere ulaşılması için de çalışma başlatıldı. Kaymakam Ali Akça başkanlığında 3 eğitim komisyonu oluşturuldu.

İlçenin 96 kırsal mahallesinde kapı kapı dolaşan komisyondaki öğretmenler, okuma yazma bilmeyenlere evlerinde eğitim veriyor. Okuma yazma bilen, fakat belgesi olmayanlara ise evinde sınav yapılıp, belgeleri veriliyor.

'OKUMADIM ŞİMDİ PİŞMANIM'

Kursiyerlerden 8 aylık hamile Sevim Sevinç (32), “İlkokul ikinci sınıfta okulu bıraktım. O zamandan bu yana okuma yazmayı unuttum. Küçükken okuyamadım. Çocuklarım için okumak ve yazmak istiyorum. Öğrenince çocuklarıma da öğreteceğim. Zamanında okumadık şimdi pişmanım. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.