Öldükten 5 gün sonra, hem de evlilik yıl dönümlerinde bebeği doğdu

Antalya'da boğulmak üzere olan genci kurtarmak isterken hayatını kaybeden 29 yaşındaki Muhammet Kazancıoğlu'nun olaydan 5 gün sonra bebeği oldu

Acı olay Antalya Konyaaltı Plajı'nda meydana geldi. 29 yaşındaki Muhammet Kazancoğlu, hamile eşinin doğumu için yanlarına gelen kayınvalidesi Emine Duran'ı 30 Kasım'da burada gezdirmeye götürdü. Bu sırada 16 yaşlarındaki 3 gencin dalgalara rağmen denize girdiklerini gördüler. Gençlerden biri bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin yardım çığlıklarını duyan Kazancıoğlu, kıyafetleriyle denize girdi ve ona ulaşmayı başardı. Ancak Kazancıoğlu dalgalara kapıldı ve sahildekiler tarafından çıkartıldı. Hemen hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



KIZI DOĞDU



Kazancıoğlu'nun ölümünden 5 gün sonra ise kızı dünyaya geldi. Olay günü eşinin başında 'keşke girmeseydin' diyerek gözyaşı döken Ayşe Kazancıoğlu, evliliklerinin ikinci yıl dönümünde bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Meles Su ismi verildi.



Muhammet Kazancıoğlu'nun kardeşi Yunus Kazancıoğlu, ağabeyine 1,5 saat kalp masajı yapıldığını belirterek, "Ağabeyimin hayatını kaybettiği hastanede 5 gün sonra kızı dünyaya geldi. Doğumun ikinci evlilik yıl dönümlerine gelmesi, anneyi ve bizi etkiledi" dedi.