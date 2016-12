Öldürülen Beki İkala Erikli, gazetemize röportaj vermişti

'Melekler ile Yaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli cinayete kurban gitti. Erikli, gazetemize seneler önce röportaj vermiş, hikayesini anlatmıştı

Ünlü yazar Beki İkala Erikli, İstanbul'da uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Ofisine giden Erikli, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının silahlı saldırısına uğradı. Erikli, 2012 yılında gazetemize bir röportaj vermişti. İşte o röportaj...



Meleklerle Yaşamak kitabının yazarı Beki İkala Erikli, kitabının imza günü ve melek koçluğu eğitimi için geldiği İzmir'de sorularımızı yanıtladı. Meleklerin mucizeleriyle nasıl tanıştığını anlatan Beki İkala Erikli, meleklerle iletişime geçtikten sonra ardı arkası kesilmeyen mucizeler yaşadığını anlattı. Beki İkala Erikli, "Meleklere inanın ya da inanmayın ama mutlaka meleklerden istemeyi deneyin. Belki o mucizeler hayatınızı değiştirir" dedi.



Beki İkala Erikli, Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. 13 yıl büyük bir şirkette üst düzey yöneticilik yaptı. Oğluna daha fazla zaman ayırmak istediği için işinden ayrıldı. Arkadaşının verdiği kitap sayesinde meleklerle tanıştı ve Hawaii'ye gidip melek terapisi dersi aldı. Meleklerle iletişim kurmayı öğrendikten sonra ilk kitabı olan 'Meleklerle Yaşamak' adlı kitabını yazdı. Güzel bir kariyeri bırakıp spiritüal dünyayla ilgilenmeye başlayan Beki İkala Erikli, kitabında ve eğitimlerinde meleklerle iletişim kurma yollarını anlatıyor. Meleklerle iletişime geçtiğinde ailesinin kendisine inanmadığını ve eşinin kendisine 'sen kafayı yedin' dediğini gülerek anlatan Beki İkala Erikli, "Melek koçluğu eğitimlerimize doktorlar da büyük ilgi gösteriyor. Alternatif tıp gibi düşünüp, ruhsal şifalandırmaya inanıyorlar. Bize gelenlere doktoru bırakın demiyoruz, doktorlarlarla elele bir çalışma içerisindeyiz" diyerek melek koçluğu ile şifa da bulanabileceğini ifade etti.



Çok güzel bir kariyeri bırakıp, bir anda ruhsal bir alana yönelmek riskli değil mi?



İlk önce oğluma vakit ayırmak için işi bıraktım. Yüreğimi izledim. Evde olduğum zamanlarda da çok fazla kitap okumaya başladım. O sırada bir arkadaşım bana melekleri anlatan bir kitap verdi. Kitapla dalga geçtim. Ondan sonrada ardı arkası kesilmeyen tesadüfler yaşamaya başladım. O yüzden insanlara inanmasalar bile denemeleri gerektiğini söylüyorum.





Peki yakın çevrenizden tepkiler aldınız mı ?



Evet. En başta eşim "Sen kafayı yedin, bir işe girmen gerekiyor" demeye başladı. Annem ve abim kendi aralarında "Beki'nin nesi var?" diye konuşmaya başladı. Kitap çıkana kadar çevremdeki birçok insandan meleklerle ilgilendiğimi sakladım. Çevremdekilere yaşam koçluğu yaptığımı söylüyordum. Hazır olan insanlara ise yavaş yavaş söylemeye başladım.



İnsanların size tepkileri nasıl oluyor? Size inanmayan insanlarla karşılaşıyor musunuz?



Melekler imanın şartlarından biridir ve biz inançlı bir milletiz. Bazılarımızın meleklerle tanışmak için zamanı gelmemiş. Meleklerle tanışmanız gereken zamanı, iç sesiniz size söylüyor. İnanmayan insanlara "inanmayın ama birkez deneyin" diyorum. "İsteyeyim de olsun bakalım" diyerek bile deneyebilirsiniz. Ben de öyle yapmıştım. İlk kez meleklerle ilgili kitap okuduğumda alay ettim. Daha sonra denedim ve melekler beni inandırdı. İnanmayın ama mutlaka deneyin. Belki o mucizeler hayatınızı değiştirir.



Meleklerle iletişim kurmaya nasıl başladınız?



Arkadaşımın verdiği kitabı okuduktan sonra bir eğitime gittim. O eğitimde içimdeki ses sürekli beni yönlendirdi. Gerçekten bir parça şifalandıktan sonra meleklerin sesini duymaya başladım. Ama ilk tanışmam, meleklerle iletişim eğitimi almak için Hawaii'ye gittiğimde oldu. Eğitimden sonra meleklerin varlığını hissetmemi sağlayan mesajlar şakır şakır gelmeye başladı.



Daha önceki çok güzel bir kariyer hayatınızın olduğunu söylediniz. O zamanlar da bu kadar pozitif miydiniz ?



Hayır. Meleklerle çalıştıktan sonra mucizelerin ne kadar kolay olduğunu anlıyorsunuz. Moraliniz doğal olarak düzeliyor.



Meleklerle iletişim kurmak için 6. hissin kuvvetli olması gerekiyor mu?



İstemek ve hissetmek farklı şeyler. Yürekten istediğimizde zaten bir şekilde veriliyor. Yeter ki biz onun önüne çıkıp "Hayatta olmaz. Hala niye olmadı" deyip engel koymayalım. 6. his başka birşey. İç sesimizi duymak, hepimizde eskiden olan ama artık hepimizin unuttuğu bir şey. Biz de iç sesimizi duymayı öğretiyoruz. Herkesin içinde bir ışık var, önemli olan o ışığı hatırlamak.



Her insanın kendi meleği mi var yoksa herkese aynı melekler mi yardım ediyor?



Hepimizin en az iki tane koruyucu meleği var. Bazen gözlerini kapatıp, alanınıza baktığınızda görebiliyorsunuz. Bize yardım eden başka baş melekler de var. Bazı baş melekler özel görevlerle görevlendirilmiş. Baş Melek Mikail'in görevi sevgi olmayan herşeyi yaşamımızdan uzaklaştırmak. Mesala İsrafil sağlık için görevlendirilmiş. Fakat melek isimlerini tek tek bilmiyorsanız "Baş Melek Mikail beni yönlendir" diyebilirsiniz ya da "Sağlığın baş meleği adını unuttum, şifa ver elimden" derseniz elinizden şifa akar.



Başınızdan geçen, sizi meleklere inanmaya sevk eden bir olay var mı ?



Olaylar basit tesadüflerle başladı. Frankfurt'ta yaşıyordum ve dışarı çıkarken bir his "yağmur yağıyor şemsiyeni al" diyordu. Orada da meteoroloji 14:00'de güneş açacak derse, güneş açar. Meteorolojiye güvenip, şemsiye almadığım zamanlar oldu ve sırılsıklam eve geldim. Meteoroloji değilde içimdeki sesi dinlemem gerektiğini anladım. Daha sonra birçok mucize yaşadım ve dinlemediğimde başıma birşey geldi.



Meleklerden sadece iyilik mi istememiz gerekiyor yoksa kötülük de isteyebilir miyiz?



Melekler Allah'ın sevgi dolu elleri. Kötülük istediğinizde size geri döner. Melekler kötülük için çalışmıyorlar. O yüzden herkese gönül rahatlığıyla öğretiyorum. Kötülük istemeye gerek yok. Eğer istediğiniz harika bir iş ise, isteyin. Sizin işe girmeniz için başka birinin işten çıkmasına gerek yok. Gönülden isterseniz o iş size gelecektir. Rekabet yok çünkü kaynak sınırsız. Meleklerden herşeyi isteyebilirsiniz. Sınır biziz.



Meleklerden olmasını istediğimiz şeyleri isterken nasıl istememiz gerekiyor?



Yürekten istemek gerekiyor. İsteyin ve unutun. "İstedim ama nasıl olacak? İstedim ama olmadı" diyerek kendimizi engelliyoruz. Niye olmuyor? diye sorduğumuzda istediğiniz şeyi kendinizden uzaklaştırırsınız



Size en çok sorulan sorulardan birisi 'İstersek milli piyangodan büyük ikramiye kazanır mıyız?' Sizin anlattığınız yöntemlerle milli piyangodan büyük ikramiye kazanmak mümkün mü ?



Milli Piyango'yu paraya ihtiyacınız olduğu için çekiyorsunuz. "Meleklerim benim paraya ihtiyacım var. Bana şu kadar para yollar mısınız" demeniz yeterli. Milli Piyango diye tutturmayın. Nasıl kazanacağım kısmına karışmayın çünkü işin nasılı Allah'ın işidir. Birşeyi isterken Milli Piyango diye sınırlamadan isteyin. Kaynak sınırsızdır. İstediğinizi isteyin ve kendinizi artık meleklere ve Allah'a bırakın. Allah vermeyeceğini istetmez. Tüm dualar en doğru ve en hayırlı şekilde cevaplanıyor.



Siz hiç melek gördünüz mü?



Koruyucu meleklerimizi silüet olarak gördüm. Çok yorucu bir çalışma sonrasında eve dönerken gökyüzünde gördüm. Baş melek Mikail'in koskocaman silüetini de uçakta giderken görmüştüm.



Kitap yazmaya nasıl başladınız?



Kitap yazmaya 440 melek kartı içinden hep aynı kartı çekmekle başladım ve bunun bir mesaj olduğunu anladım. İnsanların da bunu öğrenmelerini ve yaşamalarını istedim. Sizin hayatınız bu kadar güzelleşince insanların hayatının da güzelleşmesini istiyorsunuz. Kitap yazmaya başlamam benim için önemli olan birşeyi herkesle paylaşmak istememle başladı.



Kitabınızda egolardan bahsetmişsiniz. Ayrıca kitabınızda meleklerin egolarının olmadığı da yazıyor. Bunu biraz açar mısınız?



Sevgi olmayan herşey egodur. Öfke, kızgınlık, affedememek bunların hepsi ego. Melekler ise egosuzdur. Onların özgür iradesi de yok. Bizim insan olarak özgür irademiz var. O yüzden biz yardım istemeden bize yardım edemiyorlar. Melekler kötüyü seçemez, onlar sadece iyiliği ve sevgiyi seçer ve bize öyle yaklaşırlar. Meleklerden yardım istemeyi hatırlamak lazım çünkü genelde unutuyoruz.



Meleklerden hastalıklar için şifa isteyebilir miyiz ?



Bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. Ama duaların gücü çok büyük. Baş Melek İsrafil'in çok büyük sağlık mucizeleri var. Yok olan tümörler var. Mesela az önce İzmir'deki eğitime İzmirli bir kadın geldi. Bir türlü hamile kalamadığını ve bunun için birçok tedavi gördüğünü anlattı. Daha sonra kitabımı okumuş ve meleklerden yardım istemiş. Bir ay sonra hamile kalmış. Bu çok güzel birşey. Kader diye birşey var ama birçok şeyin mucizelerle şifalandığını da rastladık. Ellerimizdeki şifa enerjileri yıllar geçtikçe arttı. "Baş Melek İsrafil ellerimden şifa akıt" deyip hasta olan yere elinizi tutarsanız şifa akar. Baş ağrılarını bu şekilde geçirmeniz mümkün.



İnsanların kafasında Allah'tan istemekle melekten istemek arasında ne fark var diye bir soru oluşuyor. Bunu nasıl açıklarız?



Meleklerin iradesi yoktur. Melek'ler Allah'ın iradesi ile iniyorlar. Melek dediğimiz şey aslında Allah'ın uzanan sevgi dolu elleri. Biz hiçbir zaman meleklere dua edin demiyoruz. Bütün dualar Allah'a gider. Allah'tan bazı küçük şeyleri istemek insanlara ters geliyor. Mesela erkek arkadaş ile sorunun düzelmesini istemek, boş park yeri istemek gibi konulara insanlar "Bu da Allah'tan istenir mi? " şeklinde yaklaşıyor. Böyle ufak şeyleri meleklerden istemek daha mantıklı geliyor. Zaten tüm dualar Allah'a gidiyor. Küçücük bir park yerini Allah'tan istemek istiyorsanız isteyin ama yeter ki isteyin. Bütün dualar sadece Allah'a ediliyor.



Kitabınızda 15 tane melekten bahsediyorsunuz, daha sonra ise iki melekle daha tanıştığınızı söylüyorsunuz. Meleklerle nasıl tanışıyorsunuz ?



Seçim zamanıydı ve herkes karalar bağlamıştı. Ben de Türkiye için birşeyler yapabilmemiz lazım diye düşünürken kıpkırmızı bir melek gökyüzünde belirdi. Daha sonra bu başmeleğin adını bulmaya çalışırken ertesi sabah uyandım ve kulağımda Nataniel, Nataniel diye bir ses duydum. O melekten görevinin ne olduğuna dair bir mesaj istedim ve o mesaj geldi. Daha sonra bunları kitaba yazdım. Melekler ışıktan varlıklardır.



Melek koçluğu eğitimine insanların ilgisi ve katılımı nasıl?



İnsanların ilgisi çok yoğun. İzmir'de gerçekleşen etkinliğimze 38 kişi katıldı. Yoğunluktan dolayı gelen kişileri geri çevirmek zorunda kaldık. Çünkü herkesle tek tek ilgilenmek istiyoruz.



Melek koçluğu eğitimlerine gelen kişilerin profillerini nasıl tanımlarsınız?



Genelde üniversite mezunları geliyor. Çoğu çalışan kesim ve doktor. Tabi ki doktorların gelmesi bizi çok gururlandırıyor. Alternatif gibi düşünüp, ruhsal şifalandırmaya inanıyorlar. Biz medikal şifa yapmıyoruz. Doktora gitmeyin demiyoruz. Doktorların tedavisini bırakmamaları gerektiğini söylüyoruz. Bizim verdiğimiz eğitim kesinlikle medikal bir tedavi olarak kabul edilemez. Ruhsal şifaların sonucunda çok fazla da fiziksel şifa görüyoruz. Kalp ağrıları geçenler, bir anda yürümesi düzelenler var. Ameliyattan dönenler ya da hiçbir hastalığı olmayıp gelenler oluyor. Bir sıkıntı hissetiğimizde o arkadaşları doktorlara yönlendiriyoruz. Doktorlar ile el ele olan bir çalışma içindeyiz.



Kitaptan farklı olarak, verdiğiniz melek koçluğu eğitimlerinde katılımcılara ne anlatıyorsunuz ?



Kitapta teorik kısmını anlattım. Melekleri nasıl duyarsınız, hissedersiniz gibi. İki gün boyunca sabahtan akşama kadar meleklerin mesajlarını alıp, hiç tanımadığınız birisine veriyorsunuz. Biriyle eşleşiyorsunuz ve size gelip benim yaşam amacım ne diye soruyor. Siz de o insana yaşam amacını söylemeye başlıyorsunuz.



Melek koçluğu eğitimini alan bir kişiler için, bir üst seviye eğitimi vermeyi planlıyor musunuz?



Şu anda ileri düzey bir eğitim tasarlıyoruz. Yazdan sonra başlayacağız. Bu konuda çok talep var. Bizim bu eğitimimizi alıp hayatlarında şifa görüp bunu ilerletmek istiyorlar. Bunun için melek koçluğu eğitimini alanları bir üst seviye eğitimi vereceğiz.



İkinci kitabınız çıktı. Şimdi yeni bir projeniz var mı?



Kuşadası Kısmet Otel'de iki gün boyunca tam bir melek kampı yapacağız. Bahçede çınarların altında yapılacak etkinliğin çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Ayrıca geçmişi şifalandırmak için bir CD çıkacak. Hayatımızda tekrar tekrar yaşadığımız kalıplar aslında geçmişten geliyor. Onları tekrar yaşamak zorunda değiliz. Bunlar bilinçaltındaki kayıtlar ve bunlar şifalandığı zaman aynı kalıbı bir daha yaşamıyorsunuz. Kendi kendinize bu kalıp neymiş bunu anlayıp o kalıbı şifalandırmakla ilgili bir CD çıkaracağım. Böylece herkes kendi kendini şifalandırabilecek.