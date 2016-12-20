Öldürülen büyükelçinin son sözleri bunlar oldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmeden önceki son sözleri "Bugün hazır bulunduğumuz sergi, ilişkilerimiz normalleştikten sonra Ankara'da yapılan ilk etkinliktir" oldu

Rusya Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da, dün akşam saatlerinde düzenlenen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin açılışında uğradığı silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, büyükelçiyi öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, sergi açılışında konuşan Andrey Karlov'un ilk başta solunda yer aldığı görülüyor. Altıntaş'ın daha sonra Karlov'un sağına geçtiği, büyükelçi konuşurken bir süre etrafa baktıktan sonra ceketinin içinden çıkardığı silahla Karlov'a ateş ederek, suikastı gerçekleştirdiği görülüyor.



İŞTE KARLOV'UN SON SÖZLERİ: İLİŞKİLERİMİZ NORMALLEŞTİKTEN SONRA İLK ETKİNLİK



Ankara'nın Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un son sözleri Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik oldu. Serginin, Türk-Rus ilişkileri düzeldikten sonra yapılan ilk etkinlik olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Karlov'un, uğradığı suikast öncesi son sözleri şöyle oldu:



"İnanın hayatım boyunca Kaliningrad'dan Kamçatka'ya defalarca seyahat yapmıştım. Uçakla gidildiği zaman 9 saatte, trenle gidildiği zaman 9 gün boyunca batıdan doğuya kadar seyahat yaptım. Eminim bu sergi sayesinde 20-30 dakika içerisinde gezebileceğiniz Rusya'yı kendi gözünüzle görme isteğiniz olacaktır. Bu konuda tavsiyelerimizi iletiyoruz. Ruslar için de çok ilginç bir ortam sağlanacak. Ankara tarafından Rusya'ya hangi gözle baktıklarını mutlaka merak ediyorlar. İlişkilerimiz normalleştikten sonra Ankara'da yapılan ilk etkinliktir bugün hazır bulunduğumuz sergi"