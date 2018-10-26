Ölen köpeğinin başında gözyaşı döktü

Kartal D-100 Karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu "Duman" isimli bir köpek olay yerinde ölürken, köpeğin sahibi 13 yaşındaki genç gözyaşlarına boğuldu. 2 yıldır köpeğine baktığını söyleyen Rus uyruklu Nikita Mordovsev, yerde yatan köpeğini kucağına adlı, sevdi, öptü. Gözyaşlarına boğulan genci, çevredekiler teselli etmeye çalıştı

Kaza D-100 karayolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki Rus vatandaşı Nikita Mordovsev köpeği "Duman " ile birlikte gezmeye çıkmıştı. Duman biranda sahibinin yanından uzaklaşarak D-100 karayoluna çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü Kerem Tevetoğlu yola çıkan köpeğe çarptı.



VETERİNERE GÖTÜRMEK İSTEDİLER

Köpeğine arabanın çarptığını gören genç koşarak olay yerine geldi. Aracından inen sürücü ve genç yerde yatan köpeği kucağına alarak veterinere götürmek için araca doğru yöneldi. Aracın kapısını açtıklarında köpeğin öldüğü anlaşıldı.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

13 yaşındaki Nikita, 2 yıldır baktığı köpeğin yerde hareketsiz halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç, köpeğinin başında dakikalarca ağladı, uzun uzun baktı, kucağına aldı, sarıldı, öptü. Olaya şahit ölen sürücü ve çevredekiler de büyük üzüntü yaşadı. Köpeğin üzeri gazete konularak kapatılırken vatandaşlar gencin başını okşayarak teselli etmeye çalıştı.



BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra belediye ekipleri ölen köpeği kaldırmak için olay yerine geldi. Bir vatandaş gencin o anı görmemesi için köpeğin yanından uzaklaştırarak aracına bindirdi. Ekipler köpeği yol üzerinden kaldırdı.



GÖRGÜ TANIKLARI : BİR ANDA YOLA ÇIKTI

Bir görgü tanığı "Köpek bir anda akan trafik içinde yola fırladı. Sahibi de onu yanına çağırdı. Bu sırada araç önüne çıkan köpeğe çarptı" diye konuştu. Ölen köpeğin kaldırılmasının ardından aracın sürücüsü Tevetoğlu, genci kaza yerinden aracına alarak evine bıraktı.