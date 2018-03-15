Ölmeseydi, binbaşı olarak görevine dönecekti!

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi

Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvet'in cenazesi Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvvet'in cenazesi, daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniylede özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi.





Kuvvet'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii'de kılanacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.