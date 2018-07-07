Ölü bulunan Leyla'nın elbiselerinin çıkarılma nedeni...

Türkiye'yi yasa boğan minik Leyla'nın üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkartıldığı ortaya çıktı

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bezirhane köyü'nde kaybolan ve cansız bedeni bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturması devam ediyor.

Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk dilekçe ile soruşturmaya müdahillik başvurusunda bulundu. Leyla'nın kaçırıldığı ilk günden bulunduğu güne kadar köyde tutulduğu değerlendirmesinde bulunan Artuk, "Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulması talep edilen dilekçede, "Tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir'in ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8 ila 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz" denildi.