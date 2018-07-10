Ölü bulunan minik Ufuk'un otopsisi açıklandı

Hatay'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Ufuk'un otopsi raporu açıklandı. Minik çocuğun silah veya delici alet ile yaralanmadığı ve kaybolduktan 4 gün sonra öldüğü ortaya çıktı

Arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cenazesi dün toprağa verildi. Küçük çocuğun otopsi raporunda silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadığı açıklandı. Ufuk Tatar'ın yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürüldü. Cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.