Ölümlü mide küçültme ameliyatı davasında doktorlar beraat etti

ADANA'da mide fıtığı ve küçültme ameliyatı yaptıkları 28 yaşındaki Fatih Besler'in ihmal sonucu ölüme neden oldukları iddiasıyla yargılanan doktorlardan anestezi uzmanı Dr. K.Ş. ile genel cerrahi uzmanı Dr. A.A. beraat etti

Düğünlerde piyanistlik yapan evli 1 çocuk babası olan Fatih Besler, 2014'te mide fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. 108 kilo ağırlığındaki Besler'i muayene eden Dr. A.A., iddiaya göre mide fıtığı ile mide küçültme ameliyatı yapılmasını önerdi. 15 Aralık 2014'te ameliyata giren Fatih Besler, operasyonun ardından nefes alamadı. Kalbi de duran Besler, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



DAVA AÇILDI



Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısı ameliyatı yapan A.A. ve anestezi uzmanı Dr. K.Ş. hakkında soruşturma başlattı. Savcı, tutuksuz sanıklar Dr. K.Ş. ile Dr. A.A. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER



K.Ş. ve A.A. suçlamayı kabul etmeyerek ölümde bir kusurlarının olmadığını savundu. Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulundan beklenen raporda görevlilerin kusuru olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılamadığını belirterek, 2 doktorun da beraatine karar verdi. Besler'in ailesi tepki göstererek kararı temyiz edeceklerini söyledi.













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