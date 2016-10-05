BOZDAĞ DAVA İDDİALARINI YALANLADI



Haber Kaynağı: AA

Darbe girişimi gecesi şehit edilen Ömer Halisdemir'in babası dün yaptığı açıklamada, oğlunun o gece öldürdüğü darbeci general Semih Terzi'nin ailesinin kendilerine dava açtığını ve 90 bin TL istediklerini söyledi. Bu açıklama tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Kalın, 'Sayın Cumhurbaşkanımız konunun araştırılması talimatını vermiştir." derken, Bakan Bozdağ ise bu iddiayı yalanladı. Bozdağ, açılan davanın Semih Terzi'nin mirasçısı eşi ve çocukları ile ilgili dava olduğunu ve 'çocuk mallarının korunması' davası olduğunu açıkladı.Şehidin ailesine dava açıldığına dair haberler üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konunun araştırılması talimatını verdiğini bildiren Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:"Adalet Bakanlığından alınan bilgiler çerçevesinde böyle bir davanın açılmadığı anlaşılmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin hukuki işlemleri hassasiyetle ve yakından takip edilecektir."Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilmişti.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe gecesi şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in ailesine darbeci general Semih Terzi’nin ailesinin tazminat davası açtığı iddialarını yalanladı.Bozdağ, “Darbeci Semih Terzi’nin mirasçısı eşi ve çocukları ile ilgili dava ‘çocuk mallarının korunması’ davasıdır. Darbeci Semih Terzi’nin mirasçılarıyla ilgili davanın, merhum şehit Ömer Halisdemir’in mirasçılarıyla ilgisi yoktur” dedi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bozdağ şunları kaydetti:“15 Temmuz 2016 Fetullahçı Darbe teşebbüsünü önlemede büyük kahramanlık göstererek şehadet makamına yükselmiş merhum şehidimiz Ömer Halisdemir’in mirasçıları eşi ve çocukları aleyhine açılmış bir tazminat davası yoktur. Sosyal medyada yer alan haberler asılsızdır. İşin aslı, merhum şehit Ömer Halisdemir’in mirasçı eşi/çocuklarının, ‘çocuk mallarının korunması’ için Aile Mahkemesine açılmış bir davadır. Darbeci Semih Terzi’nin mirasçısı eşi ve çocukları ile ilgili dava da ‘çocuk mallarının korunması’ davasıdır.Darbeci Semih Terzi’nin mirasçılarıyla ilgili davanın, merhum şehit Ömer Halisdemir’in mirasçılarıyla ilgisi yoktur. Her iki dava ayrıdır. Ayrıca her iki dava da nüfus müdürlüğünün yasa gereği ihbarı üzerine açılmıştır. Mirasçılık nedeniyle açılması zorunlu davalardır.”