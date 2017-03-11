Önce ilaçla uyuttular, sonra tecavüz ettiler!

Gaziantep'de karnını doyurmak için bir dönerciye giren 13 yaşındaki erkek çocuğu E.B. tecavüze uğradı. Küçük çocuğa tecavüz eden iki kişi 40 yıl hapis cezası aldı

Gaziantep 'de karnını doyurmak için bir dönerciye giren 13 yaşındaki erkek çocuğu E.B. tecavüz e uğradı. Küçük çocuğa tecavüz eden iki kişi 40 yıl hapis cezası aldı

Acı olay Gaziantep Nizip'te meydana geldi. 22 Ocak tarihinde gerçekleşen olayda alınan bilgiye göre 13 yaşındaki E.B., yemek yemek için bir dönerciye gitti. Burada yemek yiyen E.B.'nin yemekten sonra başı ağrımaya başladı. Dükkan sahibi M.Ç. de bunun üzerine E.B.'ye üç tane hap verdi. Hapları içen E.B. daha sonrada bayılarak kendinden geçti.Bir süre sonra kendine gelen E.B., kendisini dükkanın üst katında M.Ç. ve M.B. ile çıplak halde buldu.Tecavüze uğradığını anlayan 13 yaşındaki çocuk, kendisine tecavüz eden şahıslar tarafından tehdit edilince durumu kimseye anlatamadı.Aradan 5 gün geçtikten sonra dükkana giden G.Y. isimli şahısa E.B. ile ilişkiye girerkenki videosunu izletti. Videoyu gören G.Y., durumu E.B.'ye anlattı. 13 yaşındaki E.B. de bunun üzerine durumu polise giderek anlattı ve şikayetçi oldu.Açılan davanın ilk duruşmasında konuşan E.B., tehdit edildiği için durumu kimseye anlatamadığını söyledi. E.B., bütün mahallenin olayı bildiğini hatta para karşılığı kendisiyle ilişkiye girmek isteyenlerin olduğunu anlattı.M.Ç. ve M.B. ise haklarındaki iddiaları reddetti. Ancak mahkemede ifade veren M.K. isimli bir kişi, tecavüzün videosunu izlediğini anlattı. Bunun üzerine M.Ç. ve M.B. hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ile “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan 40 yıl hapis cezası verildi. (Hürriyet)